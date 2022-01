Siderno, la soddisfazione del circolo del Pd per la consegna della Palestra della scuola media Pedullà

R & P

Il Circolo del Partito Democratico di Siderno esprime grande soddisfazione per la consegna da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale al Dirigente scolastico, Prof Pirruccio, dei locali, interamente rinnovati, della Palestra della Scuola Media “G. Pedullà”.

Un lieto epilogo a conclusione dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione, eseguiti grazie a un finanziamento regionale di€ 787.050,00 concesso nel 2017 e rientrante nel Piano per il Mezzogiorno – Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Non si deve mai abbassare l’attenzione quando si tratta di strutture dedicate allo sport, soprattutto in ambiente scolastico dacché destinate a diventare centri di aggregazione per i giovani.

Ogni qualvolta viene inaugurata una palestra in una scuola si raggiunge un traguardo nel percorso educativo: significa che è stato messo un altro tassello al processo di crescita di una comunità che permette alle giovani generazioni di coniugare studio e attività fisica, passando per il rispetto delle regole della convivenza civile.

In ragione di ciò, il Circolo s’è sempre fatto portavoce presso le istituzioni competenti della urgente necessità di aderire e concorrere a tutte quelle forme progettuali che potessero consentire l’accesso a finanziamenti destinati all’edilizia scolastica, come nel caso di specie. All’epoca, Infatti, fece più volte da pungolo per l’accesso nei termini all’iter progettuale proprio sulla scorta della considerazione che il patrimonio edilizio scolastico vada costantemente adeguato, rinnovato e mantenuto al passo coi tempi.

Certamente non finisce qui. Le scuole presenti sul territorio hanno feroce necessità di interventi sia sul piano ordinario che su quello straordinario.

Auspica, com’è certo, che questa Amministrazione Comunale continui a dare grande valore al diritto allo studio e priorità a tutte le problematiche sottese al mondo scolastico Sidernese cui va riconosciuto il merito della solidarietà e grande disponibilità. È il caso dell’Istituto Alberghiero che, nell’occasione odierna di consegna dei locali, ha offerto un succulento buffet, dimostrando ancora una volta, le attitudini e le potenzialità insite nelle risorse umane e organizzative degli studenti e degli insegnanti del plesso stesso.

Il Segretario del Circolo PD di Siderno Giusy Massara”