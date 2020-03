SIDERNO La raccolta fondi di “Insieme…con il cuore” per acquistare carne e beni di prima necessità per le famiglie bisognose

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Non potevano mancare all’appello della solidarietà in piena emergenza corona virus. Sono gli imprenditori sidernesi riuniti nell’associazione “Insieme…con il cuore” che da anni abbinano manifestazioni di moda, costume, arte e quel pizzico di giusta mondanità che non guasta, a grandi progetti di solidarietà per le famiglie bisognose di Siderno.

Oggi lanciano una raccolta fondi per buoni spesa per acquistare carne e beni di prima necessità da donare alle famiglie più bisognose di tutto il territorio. Lo fanno con una piattaforma on line “www.retedeldono.it” che indica l’obiettivo finale di 5.000 euro da raccogliere in 31 giorni e ispirandosi a uno stralcio propedeutico all’indulgenza plenaria pronunciata venerdì scorso da Papa Francesco venerdì scorso in una deserta piazza San Pietro: «Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca tutti fragili e disorientati, ma allo stesso tempo importanti e necessari. Tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, tutti».

Ebbene, gli imprenditori sidernesi chiedono di diffondere il seguente messaggio con tutti mezzi possibili (in primis i social network) e di contribuire anche con una somma minima alla raccolta fondi cliccando sul link riportato in azzurro, oggi più che mai necessaria, stante il difficile momento che si sta vivendo su scala mondiale.

«Il Coronavirus ci impone di stare chiusi in casa, senza possibilità di appello.

La salute prima di tutto!

Gli imprenditori di Siderno hanno offerto, da qualche anno a questa parte, delle occasioni per creare momenti di estrema amicizia e solidarietà senza che ci fossero pandemie a stimolare gli eventi.

E’ nostro desiderio donare con il vostro aiuto come consuetudine in alcuni nostri eventi dei buoni carne e beni di prima necessità alle famiglie più bisognose di tutto il nostro territorio. Basta poco da parte di tutti.

AIUTACI A CONDIVIDERE IL PIU’ POSSIBILE ! https://www.retedeldono.it/it/progetti/ass.impr.-sidernesi-insieme-con-il-❤/insieme-si-puo Grazie di cuore»