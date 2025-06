SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025

SIDERNO – Partecipata da una moltitudine di fedeli si è svolta la Processione della Beata Vergine Maria Nostra Signora di Lourdes, partendo dalla chiesa di Santa Maria dell’Arco la Sacra Effige ha percorso Corso V. Emanuele, Via Fiume, Via G. Mazzini, Via Piromani, Via C. Battisti, Via Portosalvo, Sosta Chiesa Portogallo, Lungomare delle Palme, dove c’è stato lo Spettacolo Pirotecnico.

Immagini e Video

VIDEO