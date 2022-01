SIDERNO La pro loco seleziona due volontari per il servizio civile

di Gianluca Albanese

SIDERNO – La Pro Loco seleziona due operatori volontari del servizio civile nell’ambito del progetto “Calabria, percorsi mediterranei. Un viaggio tra arte e natura”. Si tratta di una misura riguardante il settore del patrimonio storico, artistico e culturale nell’area d’intervento della tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali.

Per poter partecipare bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, essere cittadini dell’Ue o non comunitari regolarmente in Italia e avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado. La domanda potrà essere presentata entro le ore 14 del 26 gennaio 2022 esclusivamente in modalità on line nella piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it.

La durata del servizio è di un anno (25 ore settimanali sei giorni su sette) e dà diritto a un compenso pari a 444,80 euro mensili.