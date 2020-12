SIDERNO La lettera dell’Associazione commercianti ai clienti e colleghi

R. & P.

Cari clienti e cari colleghi,

l’anno che sta per finire è stato per la nostra comunità, e per tutte le altre nel mondo, un anno duro e complesso, segnato da crisi di natura sanitaria, sociale ed economica intrecciate tra loro.

Ogni categoria professionale ha, con estrema fatica, affrontato le difficoltà ed anche noi commercianti sidernesi abbiamo stretto i denti, reinventando le modalità attraverso cui offrire i nostri prodotti e servizi, senza mai abbassarne la qualità.

In particolare, come associazione commercianti “Città di Siderno” nel momento di maggiore crisi abbiamo riscoperto la forza dello stare insieme, la capacità di unirci e condividere idee e proposte, sempre a favore di una intera categoria e mai a discapito di alcuno, visione quest’ultima che non ci apparterrà mai.

Oggi più che mai ci rendiamo conto che il nostro paese può crescere e svilupparsi dal punto di vista commerciale solo se si agisce all’unisono, con lealtà e sostenendo ogni iniziativa utile, al di là di chi siano i promotori.

Non ci appassioneranno mai l’asettico individualismo e gli steccati mentali o statutari, noi ci impegnamo a continuare a dar priorità alle esigenze di ogni zona della città e a creare una forte rete tra imprenditori e commercianti capace di rapportarsi autorevolmente con gli enti pubblici, ad ogni livello, e discutere con essi delle criticità vissute dalla nostra categoria, così come della valorizzazione del centro, del borgo e delle periferie, della migliore programmazione di eventi e manifestazioni, del decoro urbano ed ogni altra iniziativa utile al rafforzamento della capacità commerciale di Siderno.

Il nostro obiettivo per il nuovo anno è di coordinare le nostre attività in maniera unitaria, offrendo a tutti la possibilità di poter acquistare prodotti e servizi locali da ogni dove, attraverso strumenti innovativi che amplino i nostri target, superando i confini territoriali, migliorando la nostra competitività ed aprendoci ad una concorrenza più ampia e produttiva.

La crisi sanitaria mondiale ci ha messi davanti a nuove sfide, siamo pronti a coglierle con lo spirito di chi sa affrontare i tempi, facendo sintesi tra di noi e imparando a guardare oltre i nostri limiti.

Quelle per la crescita globale di Siderno saranno le sole sfide che riconosceremo e su cui spenderemo le nostre energie e le nostre risorse.

Lo dobbiamo alla storia delle nostre attività, ai nostri affezionati clienti ed alla comunità di cui facciamo parte.

Ognuno di noi da solo non avrebbe avuto gli stessi risultati e per questo vogliamo ringraziare i clienti che ci stanno sostenendo con i loro acquisti online ed in loco, in questo strano Natale la vostra rinnovata fiducia è per noi la migliore speranza; le associazioni e le realtà cittadine con cui abbiamo collaborato in questi anni, tutti gli obiettivi raggiunti non sarebbero stati possibili senza il vostro apporto, ed i nostri associati che hanno permesso alla nostra organizzazione di esserci ed operare.

Siamo pronti a far meglio e di più, come Associazione dei commercianti vogliamo crescere e rafforzarci, per questo invitiamo voi colleghi che non lo avete ancora fatto ad associarvi ed unirvi a questo determinante progetto di rappresentanza. Insieme saremo più forti!

Un Buon Natale di speranza e serenità a tutti dall’associazione commercianti “Città di Siderno”.