R. & P.

SIDERNO- Si registrano ingenti e importanti danni causati dal passaggio dell’uragano “Harry” la scorsa notte. Tuttavia, l’opera di prevenzione realizzata nei giorni scorsi a difesa del tratto di lungomare parzialmente crollato dopo la mareggiata del 2019, ha permesso di salvaguardare la stabilità della sede stradale nella parte (di circa 50 metri) in cui mancava il muro di contenimento della sede stradale.

La risposta dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni è stata immediata e, dopo i sopralluoghi compiuti nelle prime ore del mattino, alle ore 10 ha avuto luogo una riunione congiunta del Centro Operativo Comunale attivato domenica 18, del personale dell’Area 3 “Infrastrutture e Servizi al Territorio” con a capo il Dirigente ing. Lorenzo Surace e della giunta.Un briefing per definire con la massima celerità gli interventi di somma urgenza da compiere per il ripristino della viabilità e la salvaguardia di sicurezza e pubblica incolumità, in stretto contatto con la Protezione Civile Regionale. In quest’ottica, è stato prolungato, con ordinanza del Dirigente dell’Area 3 e del Comandante della Polizia Locale, il divieto di accesso e avvicinamento al lungomare cittadino, mentre il COC rimane attivo.Dopo la riunione, il personale dell’Area 3 ha subito iniziato a compiere una dettagliata ricognizione dei danni, in particolar modo sul lungomare, laddove si è assistito al collasso di alcuni muri di contenimento realizzati in passato, che ha trascinato parte delle aiuole e svuotato anche tratti stradali.Inoltre, in altre zone del lungomare di più recente realizzazione, si è assistito a fenomeni di sifonamento di parte del marciapiede.La ricognizione riguarda anche altre zone che hanno riportato le conseguenze peggiori, tra cui la strada sterrata e la pista ciclabile all’altezza del rione Sbarre e via dei Gabbiani sul litorale Nord cittadino.Quindi, l’Amministrazione procederà senza indugio alla pulizia dei detriti finiti sulla sede stradale del lungomare e sulla sua messa in sicurezza, sia mediante l’impiego del personale comunale (che di prima mattina ha già eseguito i primi interventi nelle altre aree nel territorio cittadino), che ricorrendo a imprese esterne con noli a caldo dei mezzi necessari.La corsa contro il tempo è iniziata e vede impegnata tutta la squadra composta da Amministrazione Comunale, tecnici e maestranze che ancora una volta stanno dando prova del loro attaccamento alla comunità e al territorio.Per quanto riguarda i danni subiti, l’ufficio tecnico è già al lavoro al fine di progettare e quantificare la ricostruzione delle opere danneggiate, propedeutica all’invio della richiesta di opportuni finanziamenti agli enti sovraordinatiLa Città di Siderno risorgerà. Come sempre!In conclusione, il Sindaco Mariateresa Fragomeni ha manifestato la propria vicinanza e solidarietà a tutti i colleghi amministratori degli altri centri colpiti dai danni dell’uragano Harry, certa che assieme si possa fare fronte comune verso le istituzioni Regione e Governo affinché possano fornire il loro fattivo e immediato contributo alla ricostruzione, al fine di salvaguardare la prossima stagione balneare e l’industria turistica in generale, settore fondamentale per tutta la Riviera dei Gelsomini.