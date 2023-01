Siderno: la Fidapa ricorda Patrizia Pelle

R. & P.

SIDERNO – Al via l’evento per ricordare, sabato 21 gennaio 2023, Patrizia Pelle eletta Presidente del Distretto Sud Ovest della FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), con un impegno trentennale da Vicepresidente, Revisore dei conti nazionale Fidapa, Presidente per due volte della Sezione di Siderno, attivissima socia onoraria, organizzatrice di numerose attività e convegni di spessore, stimato avvocato cassazionista del Foro di Locri, nonché Tesoriera della Camera civile “Tommaso Giusti” di Locri.

Alle ore 16, il Convegno Distrettuale dal titolo “Il cammino della donna nell’avvocatura”, in cui dopo i saluti di Giuseppina Genua Ruggiero – Presidente Fidapa Distretto Sud Ovest, Cinzia Lascala – Presidente Fidapa sezione di Siderno, Maria Teresa Fragomeni – Sindaco della Città di Siderno, Fiammetta Perrone – Presidente Nazionale Fidapa BPW Italy, relazioneranno l’avvocato Costanza Santimone – Componente Distrettuale Commissione Nazionale Legislazione e l’avvocato Angela Giampaolo – Referente Commissione Legislazione sezione di Siderno, moderatrice Cinzia Lascala – Presidente Fidapa Siderno e a seguire, un ricordo a cura dell’avv. Enza Galati.

Alle ore 18, l’evento proseguirà con il PREMIO PATRIZIA PELLE, introdotto dagli interventi dell’avvocato Emma Maio – Presidente Ordine degli Avvocati di Locri e dell’avvocato Antonino Lacopo – Presidente Camera civile “Tommaso Giusti” di Locri, che vedrà la Premiazione di una giovane avvocatessa, Donna abilitata all’esercizio della professione forense. Successivamente, il CONCORSO LETTERARIO dal titolo “Patrizia Pelle, una Fidapina al servizio dei diritti delle Donne e della Legalità”, in cui interverrà Maria Caterina Aiello – Task Force Nazionale Comunicazione su “La capacità comunicativa di Patrizia Pelle”, cui seguirà la PREMIAZIONE di 3 alunni/e selezionati della Scuola secondaria I grado e 3 studenti/sse selezionati della Scuola secondaria II grado. Maria Caterina Mammola presenterà un opuscolo intitolato “Patrizia Pelle e il suo sogno Fidapa”; alla famiglia verrà consegnata la pergamena di socia onoraria a cura di Angela Giampaolo – Past Presidente Fidapa Siderno e di Fiammetta Perrone – Presidente Nazionale Fidapa BPW Italy che concluderà l’evento che rientra nelle attività di Locride Citta della Cultura 2025.