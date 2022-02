SIDERNO La destra si riorganizza

R. & P. (foto d’archivio della sede)

Il 18 febbraio c.a. si sono riuniti presso la propria sede in Via Firenze gli esponenti del movimento civico “La Destra Siderno”, simpatizzanti e iscritti di Fratelli d’Italia. Dopo un’ampia discussione su tematiche di ordine generale, i presenti si sono confrontati sulla situazione del Comune di Siderno e l’azione politica che dovrà esprimere la Destra cittadina.

Al termine della riunione è stato rilasciato il seguente comunicato stampa.

” Dopo la conclusione del percorso politico di Alleanza Nazionale si è, presto, creato un vuoto sia nella politica nazionale sia in quella locale: di fatti è mancata un vero partito di destra capace di interpretare, nella realtà contemporanea, i valori di cui, questa area politica, è stata sempre interprete: il valore della tradizione culturale italiana, della famiglia, del senso dello Stato, del lavoro, del merito. Fratelli d’Italia ha cercato di ricreare queta presenza, riscuotendo grande successo, ma molto rimane da fare, soprattutto negli enti locali, come si è visto anche a Siderno in occasione delle ultime elezioni comunali che hanno registrato l’assenza di FdI: il movimento “Destra per Siderno” ha cercato di colmare questo vuoto, a dimostrazione che un’area politica “di destra” esiste ed è in grado di sviluppare, comunque, una presenza politica. FdI rappresenta la terza fase della Destra italiana: partito nuovo, ma sviluppatosi all’interno di una cultura politica alla quale apparteniamo, pur nelle diverse sensibilità.

È nostra volontà proseguire nell’impegno politico al fine di contribuire al bene di Siderno, attraverso opportune iniziative politiche, sociali e culturali, invitando tutti coloro che si riconoscono nei nostri valori e desiderano impegnarsi per il bene comune a partecipare: vogliamo proseguire a dare concretezza ad uno spazio politico aperto al confronto e nuove energie”

La destra Siderno