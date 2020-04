SIDERNO La Consulta Giovanile annulla la pedalata ecologica del prossimo 1° maggio

R. & P.

A parte il D.P.C.M. del 10 Aprile u.s., che indica il 3 maggio come data di fine quarantena (salvo eventuale proroga), non ci sono le condizioni necessarie per organizzare una manifestazione di massa di una tale portata, con centinaia di partecipanti.

E’ evidente che ci ritroviamo di fronte ad una situazione imprevedibile, nella quale ci sono cose ben più importanti e prioritarie rispetto alla pedalata ecologica, quale la salvaguardia della salute nostra e di chi ci vuole bene. E’ pertanto importante resistere ancora un altro po’, restando a casa e rispettando alla lettera le disposizioni presenti nel decreto e nelle ordinanze regionali e comunali.

La Consulta Giovanile ringrazia tutte le attività commerciali che avevano deciso di collaborare per il buon svolgimento della manifestazione, con l’auspicio di rivedersi il prossimo anno, più carichi, più determinati e con tanta voglia in più, con l’obiettivo di fare ciò che l’emergenza di questo inizio di anno solare, ci ha purtroppo negato.

Si ricorda che la pedalata ecologica, fino a molti anni fa, è stato un appuntamento annuale per la Città di Siderno. Negli ultimi decenni, tuttavia, per vari motivi, non è stata più organizzata da nessun ente o associazione.

L’anno scorso, però, tra non poche difficoltà, grazie anche all’idea e alla spinta del Presidente Fabrizio Figliomeni, i giovani della Consulta sono riusciti, in soli pochi giorni, a riportare a Siderno una manifestazione così importante e tanto apprezzata anche per i temi che essa da sempre tratta, quali ecologia, tutela dell’ambiente e benessere della persona.

La Consulta e i suoi giovani, da sempre vicini alle problematiche della città, speravano che questa grave emergenza si potesse risolvere in tempi brevi, per dare attuazione non solo alla pedalata ecologica ma anche agli altri punti del nostro programma: tra questi vi è sicuramente l’organizzazione di varie giornate di pulizia della spiaggia e di altre aree della città.

Nella speranza di tornare presto alla normalità e di poter dare presto esecuzione alle manifestazioni e agli eventi in programma, la Consulta Giovanile informa la cittadinanza che tutte le attività previste in calendario, sono momentaneamente sospese.

Restiamo a casa e resistiamo solo un altro po’, e ne usciremo più forti.

La Consulta Giovanile Comunale di Siderno