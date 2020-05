SIDERNO La Consulta delle Associazioni organizza l’estate, tra il blu della bandiera Fee e il verde degli spazi da adottare

di Gianluca Albanese (foto d’archivio)

SIDERNO – Il Blu della bandiera Fee appena conquistata; il verde degli spazi pubblici da adottare a cura di associazioni e attività; l’arcobaleno delle manifestazioni culturali e artistiche da organizzare per l’estate prossima ventura.

La Città di Siderno riparte dal recente riconoscimento della “Bandiera Blu” per preparare al meglio l’estate in un clima di grande collaborazione tra la Consulta delle Associazioni presieduta da Ersilia Multari (segretario Sabrina Santacroce) e il Comune, in tutte le sue componenti, dalla Commissione Straordinaria a funzionari e tecnici.

È quanto si evince al termine dei lavori della riunione della Consulta che ha avuto luogo questo pomeriggio nella sala delle adunanze del palazzo municipale, alla quale hanno preso parte, oltre ai rappresentanti di numerose associazioni cittadine, anche le Commissarie Mulè e Caracciolo e gli ingegneri Lorenzo Surace e Pietro Fazzari.

In apertura la presidente Multari non ha nascosto un pizzico di emozione per la ripartenza degli incontri pubblici a cura dell’organismo da lei rappresentato. “Torniamo a vederci dopo tre mesi difficili – ha detto Ersilia Multari – per l’emergenza corona virus che si sono conclusi con un bagliore di luce rappresentato dalla conquista della Bandiera Blu che rappresenta un buon punto di partenza e una grande conquista per tutta la comunità”.

Concetti, questi, ribaditi a gran voce dalla commissaria Mulè, che ha ceduto la parola all’ingegnere Surace del quale ha elogiato il gran lavoro svolto nella fase di predisposizione della documentazione necessaria per ottenere il prestigioso riconoscimento della Fee.

“La Bandiera Blu – ha detto Surace – garantisce una grande visibilità a Siderno, non solo sui giornali, ma anche nei circuiti turistici, come ha dimostrato l’esperienza di Roccella. Nel predisporre la documentazione, che è composta da migliaia di file- ha spiegato – non ho fatto altro che mettere a sistema le tante risorse e positività già esistenti in questa città, che vanta, tra l’altro, una buona presenza di verde e un attrezzato litorale, significative esperienze associative di educazione ambientale, una pista ciclabile (che sarà anche perfettibile ma che intanto qui c’è) e ora non dobbiamo fare altro che lavorare per consolidare quegli standard qualitativi richiesti dalla normativa Fee. Ecco perché la settimana scorsa abbiamo anzitutto inteso incontrare gli operatori degli stabilimenti balneari per spiegare loro come devono attrezzarsi, e la risposta è stata buona, tanto che saremo al loro fianco nella fase di allestimento. Questa città e questo comprensorio hanno tante potenzialità ed è a queste che dobbiamo guardare, invece che lasciarci andare a considerazioni disfattiste o a commenti di stampo campanilista. In realtà più evolute come Toscana e Liguria ragionano in maniera sinergica e comprensoriale, e noi dobbiamo guardare a quei modelli”.

Al secondo punto all’ordine del giorno, la possibilità di fare adottare degli spazi di verde pubblico ad associazioni in grado di prendersene cura e, se richiesti, a gestori di attività di ristorazione e/o bar.

Tutti i presenti hanno espresso grande apprezzamento per l’ottimo lavoro di mappatura e catalogazione degli spazi pubblici cittadini svolto dall’area ambiente della Consulta, rappresentato oggi da Domenico Leandri e Domenico Polito; quindi, dopo che l’ingegner Surace ha dipanato alcuni dubbi e perplessità sui bandi espressi, tra gli altri, da Antonella Verteramo e Claudio Figliomeni, la Commissaria Mulè ha anticipato che a breve verrà predisposto un apposito bando, in modo tale che chi è interessato può fare domanda e aggiudicarsi l’utilizzo di questi spazi, garantendone la manutenzione.

La stessa Commissaria Mulè ha detto che a giorni riaprirà lo stadio comunale, per consentire gli allenamenti individuali di podisti amatori e cittadini desiderosi di tenersi in forma e che “Stiamo sollecitando giornalmente la Commissione Provinciale incaricata di dare il parere di agibilità dell’intera struttura, sperando che arrivi presto. Intanto, stiamo facendo la manutenzione del manto erboso e curando tutti i lavori necessari, compresi quelli delle caldaie degli spogliatoi”.

Il presidente del Corsecom Mario Diano, dal canto suo, ha evidenziato l’ottima risposta dei gestori degli stabilimenti balneari dopo l’avvio dei lavori previsti dal procedimento di concessione della Bandiera Blu con un intervento, come al solito, appassionato, in cui ha invitato tutti i cittadini a fare meno chiacchiere e disfattismo e ad agire per il bene della città.

In conclusione, la Consulta e i Commissari hanno avviato un’interlocuzione con associazioni e professionisti del settore “Cultura” finalizzata a redigere un cartellone di eventi estivi tale da garantire contenuti di approfondimento e di evasione, sempre nel rispetto delle vigenti normative di distanziamento sociale.