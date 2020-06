Siderno, incidente in centro tra uno scooter e un’automobile

di Redazione

SIDERNO- Brutto incidente questa mattina a Siderno, all’altezza della Fontana dei Leoni, in Piazza Risorgimento. Il sinistro ha coinvolto uno scooter guidato da un giovane del luogo e un’ utilitaria con a bordo una donna.Ad avere la peggio il giovane che è stato sbalzato dal ciclomotore (fortunatamente indossava il casco), e per il quale si è reso necessario l’intervento del 118. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi, ma potrebbe avere riportato diverse fratture.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per gli accertamenti di rito.

foto Mapio.net