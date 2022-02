Siderno, incendio rischia di mandare in fumo la Colonia Felina. La denuncia dell’Oipa

R & P

Siderno oramai si sta contraddistinguendo per gli incendi.

Altro incendio sul lungomare e stavolta di nuovo al primo passaggio a livello detto ” Materazzi “, esattamente dove si trova una delle tante colonie feline, questa censita però, anche se inutilmente , visto che né il Comune ha mai ottemperato ai propri doveri, né tantomeno l’ ASP che ricordiamo qui é provinciale .

L’ immobile in oggetto, preso più volte di mira da piromani o semplicemente gente incivile o meglio ancora da gente che compie cattiverie gratuite, era una splendida costruzione che serviva, non solo la nostra zona, fornendo materiale edile e non solo. Abbandonato da anni ormai, con solai e cornicioni a pezzi che rischiano anche di creare rischi per l’ incolumità pubblica dopo che il Tribunale di Locri ha dichiarato il fallimento ed il sequestro di parte dell’ immobile alla ditta che operava sul territorio .

Più volte segnalate, dalla tutor della colonia felina, al curatore fallimentare ed all’ ufficio tecnico del comune di Siderno , la situazione, i cornicioni pericolanti e la necessità di mettere una segnaletica adeguata e perimetrare i marciapiedi transennando, nulla ad oggi é stato fatto .

Oggi ,16 febbraio, nuovamente l’ ingresso al lungomare ha visto svilupparsi le fiamme ed avvolgere l’ immobile .

Prontamente per fortuna una passante ha allertato immediatamente i vigili del fuoco che sono intervenuti .

Purtroppo molti senzatetto e,non solo i gatti, trovano riparo dal freddo e dalla pioggia li.

Una situazione che deve sicuramente essere meglio gestita dagli enti preposti.

Un ingresso al lungomare certo non degno di una cittadina civile , dove non vi sono cartelli che indicano la presenza della colonia felina , dove non vi é una lampadina ad illuminare il percorso dei cittadini e dei turisti .

Forse appunto qualcuno ha voluto dare ” luce ” a questa situazione così buia .

Marilene Bonavita ( addetta stampa OIPA RC )