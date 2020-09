SIDERNO Incendio all’impianto di trattamento rifiuti di San Leo

di Redazione (foto Franco Martino)

SIDERNO – Da circa mezzora, una colonna di fumo scuro e denso si è alzata dall’impianto di trattamento dei rifiuti di San Leo e si sta espandendo, dirigendosi, complice la brezza, in direzione del centro abitato di Siderno.

Alcuni residenti nelle zone vicine all’impianto riferirebbero che l’incendio sarebbe stato preceduto da una forte esplosione.

I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti a sirene spiegare per domare l’incendio, scoppiato per cause in corso d’accertamento.

L’episodio dimostra ancora quanta apprensione ci sia a Siderno e nei paesi vicini per la presenza delle emissioni odorigene dell’impianto, la cui nocività cresce in maniera esponenziale nel caso di combustione.

La parte interessata dall’incendio sarebbe quella degli scarti che, una volta bruciati, rilasciano nell’aria sostanze fortemente tossiche come furani e diossina.

Ovviamente, si invitano i residenti a tenere chiuse porte e finestre per non inalare le pericolose esalazioni.