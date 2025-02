R. & P.

SIDERNO – L’allegria del Carnevale pervaderà le principale piazze e strade cittadine per la terza edizione di “Siderno in maschera” che durerà tutta la giornata di domenica 2 marzo.

Il ricco programma di eventi prenderà il via alle 10:30 in piazza Portosalvo, con animazione, musica, giochi, baby dance, baby trucco, ballon art, pop-corn e zucchero filato. Alle 15, sempre da piazza Portosalvo, prenderà il via la grande parata con trampolieri, giocolieri, clown e strumenti musicali, mentre alle 16, per la gioia di grandi e piccini, l’artista di strada Unnico si esibirà nel suo show “Manco un cane”.

Alle 17, in piazza Portosalvo, avrà luogo il circus show “E’ Martin è Hop è lo Spettacolo”.

Gran finale a partire dalle ore 18 in piazza Portosalvo con la grande festa in maschera con Dj Set sulle note dei grandi successi degli anni ’90.

Insomma, sarà una domenica di sano divertimento per la gioia di grandi e piccini!