SIDERNO IN LUTTO È morto Diego Tamburrini, Mr. Ymca

di Gianluca Albanese

SIDERNO – È stato il punto di riferimento di tante generazioni di giovani e giovanissimi cresciuti secondo i valori dell’aggregazione e dell’educazione alla socialità trasmessi in 70 anni di attività.

Diego Tamburrini non c’è più.

Lo storico presidente dell’Ymca di Siderno se n’è andato in una domenica di quasi primavera trascorsa col naso in su a contatto coi raggi di quel sole alto in cielo e oscurato dalla tristissima notizia.

Diego – lo chiamavano tutti per nome – non era solo il presidente dell’Ymca: era l’Ymca! E chiunque abbia preso il suo posto, così come tutti quelli che a vario titolo hanno collaborato nella centralissima struttura del lungomare di Siderno, lo riconosce da sempre.

Con lui non se ne va solo un altro pezzo della Siderno bella e gentile, ma un valore aggiunto per una città che se negli anni passati seppe crescere bene fu anche per merito suo.Lo accolgano gli angeli in coro e sappiano circondarlo dello stesso affetto che gli riservarono migliaia di bambini di tante generazioni.

Alla famiglia Tamburrini vanno le poi sentite condoglianze di tutta la redazione di Lente Locale.