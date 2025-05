R. & P.

SIDERNO – È ancora possibile iscriversi a “Siderno in bici”, evento capace di coniugare sport, ecologia e riscoperta degli angoli meno conosciuti della città, in programma domenica 11, cliccando sul seguente link e compilando l’apposito modulo: https://forms.gle/BP9KXYR3yvQxs4uY9

Quest’anno, la manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, col coordinamento a cura del consigliere Fabrizio Figliomeni e il supporto della consigliera Anna Maria Felicità e del presidente Alessandro Archinà, potrà contare su una serie di partner tra cui Ymca-gruppo “Cu c’è c’è”, Asd A. Barbarello, Fee, Siderno Soccorso, Sidernobike, Guardia Territoriale Ambientale Odv e Uisp Reggio Calabria e durerà tutta la giornata.

In mattinata, infatti, si darà vita alla sesta edizione della pedalata ecologica, una passeggiata non competitiva tesa alla riscoperta di vie e aree interne della Città.

Il raduno è previsto per le 8:30 davanti al palazzo comunale. Alle 10 si partirà per compiere il circuito disegnato dagli organizzatori che toccherà le principali vie e contrade cittadine, per poi giungere nello spazio antistante la villa comunale, sul lungomare delle Palme. La mattinata si concluderà col buffet offerto a tutti i partecipanti.

Il pomeriggio, invece, sarà appannaggio dei bambini, che alle 16 si raduneranno di fronte alla villa comunale, laddove alle 17 inizierà “Bimbi su due ruote”, con giochi per bambini fino all’età di 11 anni, percorsi organizzati e gimkane, tra musica, animazione, mascotte, palloncini, gonfiabili, trucca-bimbi, zucchero filato e altre attività ludiche.

Durante tutta la manifestazione, saranno presenti gli stand espositivi delle attività partner dell’evento.

Alle 19, infine, si procederà all’estrazione dei quattro premi della riffa, alla quale potranno concorrere tutti i partecipanti alla manifestazione.