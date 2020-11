Siderno in 12 scatti, al via il Contest Fotografico del Coordinamento delle Associazioni

R & P

Le recenti giuste seppur limitanti prescrizioni per il contenimento del diffondersi del virus

COVID 19, hanno inevitabilmente rallentato, tra l’altro, le attività ed i programmi previsti e già in itinere del Coordinamento della Associazioni avviato ad inizio 2019.La sinergia creata ha permesso la realizzazione di manifestazioni che hanno certamente riscosso l’interesse di migliaia di persone quali la Sguta, l’inaugurazione del lungomare, la

Sagra del Pesce, la Fiera Storica in occasione del bicentenario della Festa della Madonna

di Portosalvo, i mercatini di Natale, il Concerto di Capodanno, diverse giornate ambientali, non per ultimo, il Meeting della Cooperazione, oltre l’acquisto delle casette in legno, a disposizione delle Associazioni sidernesi.

La passata primavera ha imposto le prime limitazioni ed in un periodo di perplessità e

timore abbiamo preferito, nel primario interesse di tutelare la salute di tutti in un territorio dove la sanità, purtroppo, ha mostrato parecchia, troppa, precarietà, non organizzare alcuna manifestazione, incontro o evento che in qualsiasi modo avrebbe potuto creare pericolosi e dannosi assembramenti, speranzosi che presto saremmo tornati alla normalità.A distanza di oltre 6 mesi, così non è stato e la tanta incertezza davanti a noi, ci impone,comunque, di andare avanti, nonostante tutto, seppur adeguandoci allo stile di vita richiesto, certi che il distanziamento che ci viene imposto non può e non deve che essere fisico e che, anzi, da attori, non spettatori, della società, abbiamo l’obbligo civico di contrastarlo con un avvicinamento morale e sociale.

Per questo motivo abbiamo proposto, quale unica attività concessaci stando in casa, pur

non sminuendo il delicato momento che stiamo attraversando, un contest fotografico, conla partecipazione del nuovo gruppo “Siderno giovane”, nato dalla voglia e dalla necessità di far risaltare, ancora una volta, il lato bello della nostra Siderno, attraverso foto di luoghi,piazze, scorci, paesaggi, eccetera.

Il meccanismo prevede che i partecipanti inviino una foto che verrà caricata sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del Coordinamento delle Associazioni. Le 12 foto che riceveranno il numero maggiore di reazioni (mi piace o like) verranno utilizzate per realizzare il calendario 2021 di Siderno.

Si evidenzia infine che è in itinere la stesura di un accordo al fine di ufficializzare la rete tra le Associazioni creatasi con l’attuale Coordinamento