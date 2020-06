SIDERNO Impianto TMB saturo. Sospesa la raccolta di Organico e Indifferenziata

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Siamo alle solite. Il responsabile del Settore 6 “Lavori Pubblici” del Comune di Siderno, ingegner Pietro Fazzari, ha diramato un avviso alla cittadinanza, con cui si informa che “A seguito del fermo del termovalorizzatore di Gioia Tauro, l’impianto di Siderno, a causa del mancato invio di una parte degli scarti di lavorazione al termovalorizzatore (CSS), non è in grado di ricevere i rifiuti delle frazioni indifferenziata e organica provenienti dalla raccolta sul territorio comunale. Per tale motivo – recita l’avviso – la raccolta sul territorio di Siderno delle frazioni indifferenziata e organica è momentaneamente sospesa”.