Siderno: il Sindaco Fragomeni raccomanda alla prudenza per il maltempo

di Simona Ansani

SIDERNO – 《La grande quantità di pioggia caduta nelle ultime ore non ha provocato fortunatamente grossi danni a persone o cose》. È quanto si legge dal profilo social del primo cittadino Mariateresa Fragomeni all’indomani del forte maltempo che durante la notte ha colpito duramente tutta la fascia jonica. L’allerta diramata ieri dalla Protezione Civile metteva in allarme tutta l’area inquadrandola in zona arancione, consigliando la popolazione a limitare gli spostamenti e non percorrere sottopassi o punti di criticità stradali. Tante le chiamate ai Vigili del Fuoco che per tutta la notte hanno lavorato incessantemente per limitare i danni e rimuovere alberi sradicati.

《I numerosi interventi straordinari di pulizia e bonifica – prosegue il Sindaco Fragomeni- eseguiti su tutto il territorio comunale (in primis, Torrente Lordo e Torrente Garino) hanno garantito il normale deflusso delle acque piovane. Il forte vento ha comportato il cedimento di due pali della pubblica illuminazione, che, comunque, sono stati prontamente rimossi, ripristinando le condizioni di sicurezza. Viste le avverse condizioni meteo, previste anche nelle prossime ore – conclude – si raccomandano tutti i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e non sostare in aree aperte, evitando passeggiate in luoghi potenzialmente rischiosi per l’incolumità delle persone》.