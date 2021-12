SIDERNO il saluto del Com. Prov. dei VV.FF. Carlo Metelli (Immagini e Video)

di Gianluca Albanese – Immagini e Video di Enzo Lacopo

SIDERNO – L’ingegner Carlo Metelli, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ha salutato la Calabria con un giro di tutti i 7 distaccamenti permanenti e una conferenza stampa che ha avuto luogo nel distaccamento del comune più popoloso dopo il capoluogo, ovvero Siderno. Accanto a lui l’ispettore Vincenzo Caricari e il capo squadra Domenico Calvi e tutti i Vigili del Fuoco in servizio, per quello che è stato un commiato colmo di affetto per questa terra e l’occasione per tracciare il bilancio di questi due anni e mezzo abbondanti di servizio in Calabria “Che prima del maggio 2019 non conoscevo – ha ammesso – e me ne dolgo. Oggi porterò con me un pezzo di cuore anche nel mio nuovo incarico che andrò a ricoprire come dirigente vicario della Direzione Centrale delle Emergenze del Ministero dell’Interno”.

Gli succederà una donna, la cosentina Maria Cavaliere, ingegnera proveniente dalla direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

Nelle immagini e nel video del nostro Enzo Lacopo i momenti salienti della conferenza stampa.

