SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026

SIDERNO – Il Prefetto di Reggio Calabria, Dott.ssa Clara Vaccaro, assieme al Vicesindaco della Città metropolitana, Carmelo Versace e ad altri esponenti politici delegati presso la città metropolitana, hanno incontrato i Sindaci della Locride per discutere sul da farsi riguardante il ripristino del territorio costiero e delle strutture, conseguente il recente maltempo, che ha distrutto gran parte del già esistente.

Le Immagini e il video con alcuni interventi.

VIDEO