Siderno, il PAI sostiene Barranca e chiede un Garante per i Diritti degli Animali

Anche Siderno ( RC) avrà il Garante dei Diritti Animali. Lo annuncia Domenico Barranca, candidato a sindaco della coalizione di centro destra al ballottaggio che si terrà domenica e lunedì 17 e 18 ottobre , accogliendo la proposta del Partito Animalista che dichiara formalmente il suo appoggio.

Dopo una riunione con la responsabile del Partito Animalista del reggino, la dr.Marilene Bonavita , il prof. Domenico Barranca, annuncia: “Da Sindaco e con la nuova Giunta Comunale, per la prima volta a Siderno verrà istituito il Garante dei Diritti Animali, figura fondamentale nel raccordo tra territori, associazioni e Amministrazione Comunale, affinchè si arrivi finalmente ad seria risoluzione delle gravi problematiche legate tra gli altri al randagismo, allo sfruttamento criminale degli animali e a tutte quelle questioni ancora irrisolte legate al benessere animale ed ambientale. Questo anche in risposta alle centinaia di migliaia di famiglie ed associazioni che considerano gli animali come “membri della famiglia” e che, da tempo, aspettano serie risposte sul territorio anche relativamente a questi grandi ma poco considerati problemi

Pertanto Barranca sarà uno dei pochissimi candidati a sindaco che il Partito Animalista con convizione ha deciso di appoggiare al ballottaggio.

Il prof Barranca, afferma il Partito Animalista, avrà sempre più a cuore, ed al centro dell’azione di Governo della Città, la tutela dell’ambiente, del benessere animale e dei diritti di tutti. Per questo, il Partito Animalista sostiene ed invita a votare Barranca ,come sindaco di Siderno.

