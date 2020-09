SIDERNO Il gonfalone cittadino è in gara al torneo virtuale “I Vostri Comuni” in programma mercoledì 16. L’appello al voto

R. & P.

Dopo essere stato giudicato lo scorso 10 Luglio “Lo stemma con la storia più bella, tra quelli pubblicati fin ora”. Il gonfalone della città di Siderno ad Agosto , è stato iscritto, al torneo virtuale “I vostri Comuni”.

La manifestazione, che vede scalpitare ai nastri di partenza centinaia di stemmi comunali spalmati su tutta la penisola italiana è stata organizzata dalla pagina Facebook, Fun with Flags. Pagina dedicata alla conoscenza, alla curiosità sulle bandiere, gli stemmi e i simboli legati a popolazioni vicine e lontane. Curiosità che aiutano a comprendere le differenze, l’appartenenza e la storia.

I colori e le forme su cui si stagliano le bandiere hanno un valore intrinseco, rappresentano popoli, nazioni, tribù e recano all’individuo un senso di appartenenza. Questa pagina non è dedicata all’esaltazione dell’appartenenza nazionale, locale o regionale bensì cerca di far comprendere a chi è interessato la storia e la cultura attraverso la simbologia. Il torneo tutto italiano è diviso in due fasi, la seconda fase parte con i trentaduesimi di finale, ai quali si accede andando a vincere uno dei 64 gironcini da tre che contraddistinguono la prima fase del torneo.

Il vessillo di Siderno, inserito nel girone 52 insieme ai gonfaloni comunali di Fosdinovo (Massa Carrara) e Torre Annunziata (Napoli) “Scenderà in campo” Mercoledì 16 Settembre. Vincerà il girone ed accederà alla fase ad eliminazione diretta il simbolo che dalle ore 9:00 alle ore 22:00 del 16 Settembre riuscirà ad ottenere più voti.

Ad ognuno dei tre stendardi verrà abbinato un’emoji , per votare il simbolo preferito sarà necessario cliccare sulla foto del gironcino che verrà postata e diffusa su tutti i gruppi Facebook direttamente Mercoledì mattina e commentare con l’emoji abbinato. Il torneo virtuale vuole essere anche una grande vetrina per le comunità locali, facendo conoscere a tutti i partecipanti le storie, le bellezze, le tradizioni e le peculiarità delle realtà sociali che si cimentano in questa sfida.

Ovviamente non sono previsti premi in denaro, ma per una località a vocazione turistica e che con tutte le sue forze sta lottando per crescere e riemergere, come la nostra Siderno (che è unica cittadina della provincia di Reggio Calabria a partecipare al torneo,) anche questa potrebbe essere una bella opportunità da cogliere al volo, perché già partecipando e senza sborsare un centesimo in pubblicità, il torneo stesso potrebbe rappresentare una vetrina turistica importante sia tra le17.262 persone che già seguono da tutto il mondo il torneo (durante il quale sarà possibile postare foto dei paesi in gara) sia tra tutti gli altri partecipanti, con i quali si spera di poter intavolare un confronto che porti ad una reciproca crescita sociale ed umana , raccontandoci vicendevolmente tutte le belle e straordinarie storie che oggi formano la storia del Paese più bello del Mondo il nostro “Bel Paese”. L’importante nella vita è partecipare, ma a volte ed in certe occasioni, come questa, partecipare è importantissimo.

Il 16 Settembre prendiamoci 30 secondi e votiamo per la nostra millenaria storia, votiamo per Siderno e magari, postiamo anche qualche bella foto che la rappresenti , il resto se deve venire verrà da se, attualmente l’importante è partire andando a cogliere ogni singola opportunità regalataci dal destino.

Francesco Gentile