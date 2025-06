SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025

SIDERNO – L’Assemblea consiliare del 20 Giugno 2025 all’unanimità vota un documento per il riconoscimento dello Stato Palestinese. La lunga tradizione culturale del consiglio comunale di Siderno, si inquadra nella via che ha sempre avuto nel modo di esprimersi senza ambiguità e in una pluralità di posizioni, per esprimere una chiara condanna di ogni episodio di violenza, stigmatizzando in modo particolare ogni azione tesa a causare vittime civili e la morte di persone innocenti, pur seguendo analoghe deliberazioni prese dai civici consessi di molte altre città italiane, tra cui Torino, Firenze, Milano, Pescara, Modena, Ivrea, Pesaro e Cosenza.

Le nostre immagini e il video con alcuni interventi di consiglieri e cittadini, e la lettura della Determina conclusiva letta dal Presidente del Consiglio comunale Alessandro Archinà.

IMMAGINI

VIDEO