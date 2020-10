SIDERNO – Il Comitato dei Sindaci… processare i Tamponi a Locri (Video ESCLUSIVO dell’Assemblea)

Immagini e Video Enzo Lacopo © 2020

SIDERNO – Il Comitato dei Sindaci della Locride, riunitosi d’urgenza a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica Covid-19 nella Locride con un aumento esponenziale dei casi, chiede con la massima urgenza che i tamponi vengano processati presso il laboratorio analisi dell’Ospedale della Locride. L’attuale procedura (tamponi processati a Reggio Calabria e comunicati a volte dopo 3/4 giorni) con tempi di esito lunghi e non accettabili rispetto all’urgenza crea grave pericolo e preoccupazione in ordine all’individuazione tempestiva dei casi positivi e dei contatti dai medesimi avuti, per come è emerso in modo evidente negli ultimi giorni nel nostro territorio. Processare i tamponi a Locri consente di avere in tempi rapidi un quadro chiaro della situazione epidemiologica onde spezzare le catene di contagio. In particolare consente ai cittadini della Locride di abbattere i tempi di attesa per accedere al pronto soccorso ed essere sottoposti alle dovute cure presso la struttura sanitaria locale, tempi di attesa attualmente non sostenibili che costringono ad attese lunghe ed estenuanti.

Il Comitato dei Sindaci della Locride

VIDEO