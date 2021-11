SIDERNO Il circolo cittadino del Pd:”La nostra città è unita e libera”

R. & P.

Ancora una volta Siderno è destinataria di atti incivili e che hanno come unico obiettivo l’intimidazione.

Il Circolo del Partito Democratico è fiducioso che questa Amministrazione appena eletta proseguirà incondizionatamente la sua azione amministrativa per rispondere alle esigenze dei suoi cittadini mentre, contestualmente, la magistratura e le forze dell’ordine faranno chiarezza in ordine a questa scia di episodi criminali, assicurando alla giustizia chi tenta di minare la legalità e la sicurezza.

Ancora una volta, il Pd di Siderno, nel condannare fermamente questi gesti inaccettabili, esprimendo vicinanza agli impiegati comunali che hanno rinvenuto il proiettile sul davanzale della finestra del loro ufficio, ribadisce che chi si nasconde dietro simili e vili atti non può e non deve fare paura.

L’auspicio è che si possano creare le condizioni per potenziare la videosorveglianza sia come strumento di controllo che come dissuasione preziosa, lavorando altresì alla diffusione della cultura del rispetto e della pratica democratica in alternativa alle logiche della prepotenza e della sopraffazione.

È una battaglia di civiltà, di cultura e di democrazia, che assieme alle Istituzioni Mariateresa Fragomeni porterà avanti incessantemente.

La nostra città è libera, di proprietà dei suoi cittadini, unita e proiettata verso il futuro: impediremo si torni indietro.

Il Circolo del Pd di Siderno è determinato a sostenere l’Amministrazione Comunale affinché prosegua col lavoro nell’interesse della Città.

CIRCOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO DI SIDERNO