SIDERNO Il centrodestra per Barranca sindaco plaude al dialogo tra le istituzioni

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

C’è piacere nel vedere un lavoro di routine, per un periodo “normale”, portato a termine da un sinergico lavoro di squadra in un periodo come questo, dove, a pochi mesi dall’elezioni comunali, in un campo di battaglia sempre più infuocato, non ci si risparmia e non si vede l’ora di poter attaccare, a volte per meri e futili motivi, le controparti.

Ma andiamo con ordine.

Dopo alcune segnalazioni sulla situazione di incuria che persisteva nel cimitero di Siderno Marina e dopo aver constatato di persona, abbiamo deciso di rivolgerci alla Triade Commissariale che amministra la nostra Città.

Arrivando presso la sede Comunale veniamo accolti dalla Dottoressa Caracciolo che si prodiga non soltanto verbalmente e con due suoi collaboratori, nello specifico l’Arch. Tucci e un responsabile, Sig. Telli Guglielmo, ci accompagna presso il suddetto cimitero (la nostra delegazione era composta dal Prof. Domenico Barranca, candidato a Sindaco alle prossime amministrative per la coalizione di centro destra e da Carmelo Tripodi) per verificare di persona e poter prendere con immediatezza dei provvedimenti e risolvere prontamente il problema presentatosi.

Straordinario? No! Normale collaborazione tra Istituzioni e cittadini. Durante la gradevole mattinata lavorativa si dialoga e con piacere apprendiamo che è stata risolta, proprio grazie ad un intervento della triade commissariale che ha operato con l’Istituzione regionale e nello specifico con il dipartimento del lavoro, da noi sollecitato tramite i rappresentanti politici regionali, la “querelle” creata dopo il concorso interno che aveva visto con nostro sommo stupore la “sconfitta” del buon senso, che è stato recuperato e che vede di nuovo in seno al Comune di Siderno i 9 dipendenti che non erano stati riconfermati nelle loro funzioni, dopo oltre un ventennio alle dipendenze dell’ente.

Accolta ancor con più soddisfazione, per quanto possa essere da traino per la stagione estiva alle porte, l’attesa conferma del riconoscimento della bandiera Blu assegnato da Fee Italia alla nostra Città e alla vicina Roccella che continuerà così a sventolare sul nostro lungomare, premiando ancora una volta gli sforzi perpetrati dalla triade commissariale dando lustro al quotidiano impegno di tutti gli operatori del settore.

A volte basta poco o meglio una corretta comunicazione o ancora una partecipazione senza arroganza tra “Contadini” e “Signori” per ottenere dei servizi dovuti, che a volte diventano veri e propri tributi. Coalizione di Centro Destra con Candidato a Sindaco il Prof Domenico Barranc