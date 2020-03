SIDERNO Il banco alimentare ha inviato alla Protezione Civile un carico di derrate alimentari da distribuire

R. & P.

Il Centro italiano Protezione Civile ARCI Pesca FISA di Siderno ha ricevuto da parte del Banco Alimentare della Calabria (sede di Cosenza) un consistente carico di derrate alimentari.

Questo carico costituito da pasta, riso, olio, latte, biscotti e altro verrà distribuito sul territorio non solo alle famiglie censite ma anche a quelle che hanno necessità e in questo momento si trovano in difficoltà.

Questa lodevole iniziativa è stata possibile grazie alla cooperazione tra la Presidente del Centro di Protezione Civile Maria Bizantini e la Presidente della Commissione Straordinaria del Comune di Siderno Maria Stefania Caracciolo che hanno provveduto ad inoltrare la richiesta al Banco Alimentare di Cosenza.

La risposta del dottor Giovanni Romeo (Dirigente del Banco Alimentare), prendendo atto del particolare momento che si sta attraversando, è stata tempestiva e ha provveduto a mettere a disposizione gli alimenti disponibili in deposito.

Oltre ai vivi ringraziamenti che rivolge al dottor Romeo, la Presidente Bizantini che opera in sintonia con Sabrina Santacroce, Segretario della Consulta Cittadina, vuole ringraziare il Collegio di Presidenza della stessa Consulta, il Presidente Domenico Leonardo del Lions club di Siderno, l’Imprenditrice Rosita Sgotto, e il dottor Giuseppe Femia del Centro Commerciale “La GRU” per il supporto e l’incoraggiamento che stanno dimostrando al Centro di Protezione Civile di Siderno che in questi giorni è impegnato su diversi fronti.

A tal proposito la Presidente Bizantini ci tiene ad evidenziare che all’interno del Centro opera da oltre cinque anni uno staff di volontari costituito da elementi particolarmente formati in corsi di Psicologia dell’Emergenza .

Lo staff, in questi giorni si sta dimostrando estremamente utile oltre che nella distribuzione delle derrate alimentari anche nell’assistenza e nel supporto psicologico a molte persone bisognose che vengono giornalmente segnalate sempre con maggiore frequenza agli uffici della Protezione Civile di Siderno.

Ed è anche a questo suo staff che la Presidente, interpretando il pensiero dei Cittadini Sidernesi, rivolge un caloroso e affettuoso ringraziamento.