di Redazione

Cresce l’attesa per il fine settimana del 6-7 dicembre dove a Siderno, al Palazzetto dello Sport “Eunice Kennedy Shriver”, si svolgeranno le finali di Coppa Italia di Sitting Volley femminile e maschile.

L’evento è stato presentato tramite un’apposita conferenza stampa nell’aula consiliare del Comune di Siderno.

Una sinergia istituzionale tra enti per far sì che possa essere un fine settimana all’insegna dello sport e dell’inclusione in una terra, la Locride, e in una cittadina importante come Siderno, sempre più centrale nel panorama sportivo e pallavolistico regionale.

La conferenza stampa è stata moderata dal giornalista Gianluca Albanese, componente dello staff del sindaco Mariateresa Fragomeni.

Sono intervenuti lo stesso primo cittadino, il presidente della Fipav Calabria, Carmelo Sestito, il presidente della Fipav Reggio Calabria, Domenico Panuccio, il fiduciario del CONI per la Locride, Salvatore Papa, il consigliere comunale con delega agli Eventi sportivi, Davide Lurasco.

Mariateresa Fragomeni, sindaco di Siderno: “Per me è un onore presentare questo grande appuntamento di sport e di inclusione sociale. Ancora una volta Siderno e la Locride hanno il piacere di ospitare un evento così importante che suggella la proficua sinergia tra Istituzioni e il rapporto con la Fipav Calabria e il Comitato territoriale di Reggio Calabria. Il nostro palazzetto è intitolato alla fondatrice di Special Olympics nel mondo e questo dimostra l’attenzione che la nostra città ha voluto dare allo sport e all’inclusione. In questo senso le finali di Coppa Italia di Sitting Volley rappresentano un momento importante per il nostro territorio anche per ciò che concerne i flussi turistici e la destagionalizzazione del settore. Per questo voglio ringraziare l’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese perché questo è il risultato di una sinergia che va oltre le cosiddette barriere politiche quando si tratta di fare il bene del nostro territorio. Siderno e la Locride sono pronti ad ospitare questo importante evento e vi aspettiamo nei giorni 6 e 7 dicembre”.

Carmelo Sestito, presidente Fipav Calabria: “Grazie all’Amministrazione comunale e alla comunità di Siderno perché ancora una volta ospita iniziative così importanti mettendo a disposizione della Fipav il Palazzetto dello Sport. Organizzare due finali di Coppa Italia in contemporanea è molto raro in Italia e abbiamo subito individuato Siderno perché conoscevamo l’organizzazione e l’ospitalità della città. Ringraziamo la Regione Calabria e l’assessore al Turismo Giovanni Calabrese perché a Siderno il 6-7 dicembre inizia un progetto che proseguirà nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile e che si svolgerà nelle scuole della nostra regione dove andremo a parlare di inclusione sociale, di sport e di sitting volley. Questo progetto si concluderà nei primi giorni del mese di maggio al Pala Calafiore di Reggio Calabria dove avremo il piacere e l’onore di ospitare nazionali femminili che raramente vengono in Italia: Usa, Cina, Brasile e la nostra nazionale in cui milita da tanti anni la nostra atleta calabrese e reggina, Raffaela Battaglia. Il nostro pensiero è rivolto ai tanti diversamente abili: qualche anno fa a Vibo abbiamo organizzato la finale di Coppa Italia maschile e il nostro successo non è stato quello relativo alla parte agonistica, ma è stato quello di vedere delle persone, che vivendo in situazioni e contesti sociali difficili, hanno partecipato con passione a quell’evento”.

Domenico Panuccio, presidente Comitato territoriale Fipav Reggio Calabria: “Grazie al sindaco Mariateresa Fragomeni perché ancora una volta Siderno accoglie la Federazione italiana pallavolo, ancora una volta apre le porte del palazzetto per ospitare in questo caso un evento nazionale di sitting volley. E’ una disciplina particolarissima, ancora poco conosciuta. Attraverso questi eventi abbiamo la possibilità di far capire alle persone che la pallavolo non è solo quella della vincita dei mondiali o delle olimpiadi, ma che esiste una pallavolo “diversa” dove gli atleti fanno davvero grandi salti per poter giocare a livello tecnico perché si gioca da seduti. Vorrei invitare tutte le società della Città metropolitana, ma soprattutto della Ionica perché potranno assistere ad un grande evento”.