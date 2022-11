Siderno, il 2 dicembre alla Mondadori si raccontano”le Avventure di Balu”. Il ricavato in beneficienza

R & P

Siamo molto felici di potervi invitare alla presentazione di “Le Avventure di Balù” di Anna Maria Deodato e Gaetano Catalani



L’appuntamento è venerdì 2 dicembre alle 17.00



Ci siete mancati, quindi non mancate!

“Le avventure di Balù” è una storia senza tempo, una fiaba ricca di insegnamenti che mette in risalto i buoni sentimenti che sono alla base della vita sociale.

Balù, protagonista del racconto, è un simpatico cagnolino che, in compagnia dell’impavido amico Sugar, vive una serie di avventure cariche di emozioni che gli fanno scoprire nuovi aspetti della natura umana. Alla ricerca del padre mai conosciuto, si imbatte in vari personaggi dai quali impara molto.

La fiaba, articolata in dieci episodi, narra le peripezie del cagnolino in un alternarsi di vicende tristi e divertenti, come la cattura di Balù e la sua prigionia; disavventura che però ha un lieto fine grazie alla solidarietà degli amici.

Ma alla fine riuscirà Balù a trovare il suo papà?



Età di lettura: da 4 anni.



Il ricavato sarà donato in beneficienza.