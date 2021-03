SIDERNO I soci di “Libra”: “Disposti a pulire noi le vie Ceresole e Dromo Nord”

R. & P.

L’Associazione culturale “Libra”, ancora una volta, intende mettere a conoscenza del Comune di Siderno la situazione di estremo degrado in cui versano due importanti arterie stradali, che collegano Contrada Donisi alla ss 106 e al Centro commerciale “La Gru”, ossia via Ceresole e via Dromo Nord.

Strade sporche, piene di buche, che rendono quasi impossibile la circolazione di veicoli e pedoni; sacchetti di spazzatura buttati dai soliti incivili in ogni dove, accatastati ai lati e in mezzo alla carreggiata, che arrivano a creare vere e proprie micro-discariche a cielo aperto.

Ovviamente non si inventa nulla, non si esagera. Le foto che si allegano alla presente nota dimostrano che si è giunti a un punto di non ritorno, in cui gli interventi di pulizia e ripristino delle buche non sono solo necessari, ma letteralmente “obbligati”.

I cittadini di Donisi (e non solo) vogliono far sentire la propria voce per far valere il proprio diritto di usufruire adeguatamente delle vie cittadine, a piedi, in bici, in moto, in macchina. Non potendolo fare (causa commissariamento “infinito” dell’ente comunale) con dei rappresentanti democraticamente eletti, essi sono costretti, sempre più spesso, ad affidarsi ad associazioni e comitati, uniche realtà a vivere pienamente e continuamente il territorio sidernese (in particolare quello periferico) e a non tirarsi indietro nei momenti di difficoltà.

Nemmeno i volontari dell’Associazione LIBRA si sono mai tirati indietro e … non lo faranno nemmeno stavolta. Ecco perché hanno deciso di darsi una scadenza di ben due settimane, al raggiungimento della quale si “sostituiranno” a chi compete garantire e/o far garantire il servizio di pulizia delle strade.

Pertanto, muniti di tagliaerba, zappe, rastrelli, scope e sacchi di raccolta, con l’aiuto dei cittadini (residenti e non) delle aree sopra evidenziate, procederanno autonomamente alla ripulitura delle vie Dromo Nord e Ceresole, per poi spostarsi su altre vie.

Abbiamo sempre creduto all’istituzione “Comune” e ai servizi che essa, tra mille difficoltà, mira a garantire. Oggi, però, non possiamo più aspettare!

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRA