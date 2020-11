SIDERNO I giovani dell’Agesci diffondono un video contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti

di Gianluca Albanese (foto d’archivio)

SIDERNO – Un video di sensibilizzazione delle coscienze contro la piaga dell’abbandono indiscriminato di rifiuti (ingombranti e non) sulle strade di Siderno nella scorsa estate. E’ l’iniziativa dei giovani dell’Agesci (Clan Portosalvo – Siderno 1) diffusa in rete da questo gruppo di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 anni che intendono stimolare i propri concittadini adulti ad amare di più il proprio territorio e a condotte più rispettose per sè e per il prossimo.

Ovviamente è solo la prima di una serie di iniziative del genere che si propongono, oltre che la sensibilizzazione, il coinvolgimento attivo dei cittadini ma che oggi, causa le restrizioni dovute all’emergenza CoVid-19, non possono essere realizzate.

Per il momento, dunque, non possiamo che seguire il monito e l’esempio di questi ragazzi, che invece di prendersela con gli addetti alla raccolta e smaltimento rifiuti o a chi sta amministrando la cosa pubblica, richiamano i propri concittadini all’etica della responsabilità.

E questo, nell’era del qualunquismo da social network e Tv-spazzatura, non è poco.

https://youtu.be/yXJoAow81kQ