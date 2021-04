SIDERNO I Democrat chiedono ai Commissari la bonifica del territorio

R. & P.

Negli ultimi anni sono state numerose le nostre richieste di bonifica delle vie insistenti sul territorio sidernese, sulle quali proliferano continuamente delle vere e proprie “discariche a cielo aperto” di rifiuti urbani di ogni genere (indifferenziati, rifiuti speciali, ecc.). A queste si aggiungono, inoltre, arbusti, cespugli e piante, radicati sul ciglio delle strade pubbliche o pendenti dalle proprietà private che, oltre a determinare un evidente degrado urbano, rappresentano una grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade e un danno irreparabile all’ambiente e alla salute dell’uomo, ancor di più in un periodo di emergenza sanitaria come quello attuale.

Oggi, così come in passato, in considerazione della situazione di alterato decoro urbano sopra descritto e dell’imminente sopraggiungere della stagione turistica, facendoci carico delle numerose istanze dei cittadini, residenti al centro e nelle periferie della città, siamo qui a richiedere alla Commissione Straordinaria l’esecuzione dei necessari interventi di bonifica su tutto il territorio, con un’attenzione particolare alle aree più frequentate da coloro che, con l’arrivo delle stagioni più calde, intendono fare attività sportiva e, semplicemente, una semplice passeggiata.

Il riferimento è alla pista ciclabile, sita a sud del lungomare, la quale necessita di interventi volti alla pulizia e al ripristino dello stato di dissesto (causato da buche e avvallamenti) che, allo stato, rappresenta un grosso rischio all’incolumità fisica di chi vorrebbe soltanto trascorrere un po’ di tempo a contatto con la natura.

Inoltre, nell’ottica della creazione di un ambiente più salubre, della costruzione di un futuro urbano più “verde” e “sostenibile” e della valorizzazione del paesaggio ivi presente, proponiamo alla S.V. di avviare, per tutto il tratto della medesima pista ciclabile, un incremento della piantumazione di flora autoctona (es. oleandri, fichi d’india, aloe e/o altre piante tipiche della costa).

Tutto ciò per aiutare la comunità sidernese a riallacciare quel preziosissimo filo con l’ambiente che la circonda, valorizzando, nel contempo, l’identità degli spazi urbani.

Partito Democratico Siderno

RipartiAmo da Siderno