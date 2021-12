Siderno, i consiglieri de “La Nostra Missione” chiedono riduzione Tari per disservizio raccolta rifiuti

R & P

Alla cortese attenzione del

Presidente del Consiglio Comunale Alessandro ARCHINÀ

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

Oggetto: Riduzione della TARI al fine di ripristinare un tendenziale equilibrio impositivo tra l’ammontare della tassa ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato.

VISTA la sentenza della Cassazione n.22531/2017, secondo cui il caso di disservizio nella raccolta dei rifiuti, la cui responsabilità sia comunale o non, è condizione favorevole ad una riduzione della tariffa rifiuti. In tal caso, ai sensi dell’articolo 59 del d.lgs. 507/93, va riconosciuto il diritto alla riduzione della TARI, ex TARSU, dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa, trattandosi di protratte disfunzioni nella prestazione del servizio. Fermo restando che l’espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana in conformità al regolamento previsto dal primo comma dell’articolo 59 d.lgs. 507/93 rientra, in

ogni caso, nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è prevista soltanto per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità, sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i caratteri di gravità e perdurante non fruibilità. La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né quale sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente, bensì al diverso fine di ripristinare, in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, un tendenziale equilibrio impositivo, entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore, tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale.

CONSIDERATO che il disservizio si è palesato più volte e per più giorni durante il corso dell’anno corrente;

consapevoli di rendere un servigio gradito alla comunità, chiediamo all’amministrazione di:

• verificare l’attuabilità della riduzione della TARI;

• farsi carico di determinare l’eventuale riduzione.

Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Siderno, 06/12/2021

Gruppo consiliare “La nostra missione”



Antonio Cosimo Pio TRIMBOLI

Domenico CATALANO

Aldo CACCAMO