SIDERNO I Commissari rivendicano il lavoro svolto nel contrasto all’abbandono dei rifiuti

R. & P.

Sin dalla data di insediamento questa Commissione straordinaria si è dovuta confrontare con il fenomeno dell’abbandono di rifiuti nel territorio amministrato.Considerata l’incisività della problematica e i connessi riflessi non solo sul piano sanitario, tenuto conto della vocazione turistica del territorio, la stessa è stata affrontata con più iniziative su diversi piani.In collaborazione con le associazioni della consulta e le realtà associative cittadine operanti nello specifico settore, sono state portate avanti attività di sensibilizzazione in materia ambientale (7 solo nell’ultimo anno), quale principale baluardo su cui occorre fare leva.Inoltre, sono state acquistate e installate diverse fototrappole.Una iniziativa, questa, che ha consentito di individuare svariati trasgressori, che in alcuni casi provengono anche dai comuni limitrofi, con applicazione delle conseguenti sanzioni; l’attività sta proseguendo senza soluzione di continuità e con ulteriore impulso, tenuto conto che con determina del responsabile del settore Lavori pubblici n. 986 dell’11.11.2020 il servizio è stato implementato. Com’è noto, l’individuazione di diversi trasgressori ha sino ad oggi consentito di bonificare definitivamente intere aree, tra cui Piazza della Cittadinanza europea che, considerato lo stato di degrado in cui versava alla data di insediamento di questa Commissione, riempiva le pagine delle cronache sidernesi.Inoltre, sono stati interessati i proprietari dei terreni su cui insistono i rifiuti (Enti e privati) per l’adozione dei provvedimenti di competenza che, in taluni casi (si pensi ai torrenti), richiedono spese ingenti.Anche in tali zone sono state in ogni caso installate fototrappole. Nel contempo, non si è mancato di avviare opere straordinarie di pulizia che, solo dallo scorso mese di luglio ad oggi, hanno interessato oltre 20 siti, alcuni dei quali (ad esempio, via Peppino Brugnano o Marina Piccola) sono stati, solo negli ultimi tre mesi, più volte liberati dai rifiuti; attività, questa che prosegue come di norma.Altra linea di azione ha riguardato la lotta all’evasione tributaria, che ha evidenti connessioni con i conferimenti abusivi.A tal fine è stato disposto dall’ufficio preposto un controllo incrociato con le risultanze dell’anagrafe, dello SUAP e della Camera di Commercio dalla quale sono stati estrapolati i dati relativi alle ditte aventi sede a Siderno, con conseguente iscrizione a ruolo, solo nell’anno 2019, di 565 nuove utenze domestiche e di 236 utenze commerciali per un totale di circa 800 nuove utenze.Per supportare l’ufficio tributi nell’attività di accertamento e verifica, è stata avviata una gara, attualmente in fase di definizione presso la competente SUA.Si segnala, infine, che, ultimati i lavori di sistemazione dell’isola ecologica, consegnata a Locride Ambiente lo scorso 5 ottobre, sarà d’ora in poi possibile conferire gli ingombranti tutti i giorni esclusa la domenica, come da apposito calendario pubblicato su sito web del Comune, ove è anche riportato il numero verde messo a disposizione dal gestore del servizio, al quale rivolgersi per il ritiro.Da quanto precede, emerge che tanta parte del lavoro di questa Commissione, che ha già iniziato a dare i primi frutti, è stato e continua ad essere dedicato a questa problematica, la cui delicatezza impone la massima attenzione.In tale contesto, si rivolge un accorato appello ai trasgressori a rispettare l’ambiente ed il territorio.