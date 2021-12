SIDERNO HA GIÀ DATO Gli obiettivi dell’associazione

R. & P.

Nella sede del Comitato, “Siderno ha già dato”, via Gramsci n. 72/A, si sono riuniti alcuni fra i componenti del Direttivo, allargato ai

soci.

I verbali delle riunioni saranno pubblicati, in maniera sintetica, sulla chat per rendere fattivamente partecipi tutti i soci e tutte le Associazioni aderenti e per permettere ad ognuno di sentirsi parte attiva e stimolare la riflessione sulle questioni presenti e future.

Sono stati esaminati, nella parte iniziale della riunione, aspetti e problematiche derivanti dalla decisione del TAR di Catanzaro del 24.11.2021, che non si è pronunciato sulla richiesta di sospensiva, tipica della fase cautelare, in quanto, avendo i Giudici Amministrativi appreso, nel corso dell’udienza la notizia di altro ricorso principale, depositato dal Comune di Siderno, e la contemporanea costituzione con due interventi “ad adiuvandum” della nostra Associazione, hanno rinviato all’ udienza del 16.3.2022, dove saranno riuniti i ricorsi e saranno affrontate tutte le questioni concernenti l’ampliamento dell’impianto TMB di c.da San Leo.

I presenti hanno accolto con soddisfazione l’accoglimento da parte dei giudici del Tar della costituzione nella causa del nostro Comitato e quindi il riconoscimento del nostro ruolo.

Nel corso della riunione si è evidenziato, da parte dei presenti, che la funzione del Comitato non deve rimanere circoscritta alla questione relativa allo smaltimento dei rifiuti, ma deve esercitare un ruolo propulsivo e di stimolo nei confronti della neocostituita Amministrazione Comunale con proposte su problematiche tendenti a migliorare la qualità della vita della città di Siderno.

Suggerimenti e richieste di confronto con l’Autorità cittadina su questioni afferenti il decoro urbano, la manutenzione delle strade, la cura dei giardini pubblici, la rimozione di ostacoli presenti su alcuni marciapiedi che rendono difficoltoso il passaggio pedonale.

Le proposte prima di essere inviate richiederanno adeguate riflessioni da parte di una numerosa partecipazione di componenti l’Associazione.

Altre tematiche emerse saranno affrontate nella prossima riunione del direttivo allargato, prevista per la prossima settimana.

Siderno, 3 dicembre 2021