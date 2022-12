SIDERNO Gli eventi natalizi nelle sette piazze cittadine

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Un cartellone di eventi natalizi “griffato D&D”. Sono il consigliere comunale Davide Lurasco e il presidente della consulta giovanile di Siderno Davide Ruso i due principali artefici della sintesi che ha portato alla composizione del programma “Natale a Siderno” che ha preso il via ieri per concludersi il prossimo 8 gennaio. Imperniato sul villaggio di piazza Portosalvo denominato “Winterland” comprende anche manifestazioni in programma nel borgo antico di Siderno Superiore e nelle piazze della zona occidentale, come quelle di Donisi, Mirto e Grappidaro e i tradizionali mercatini della pro loco in piazza Vittorio Veneto. Un programma in via di continua implementazione con altre attività che non si limitamo al divertimento ma toccano temi di socialità, prevenzione sanitaria e solidarietà.

Il cartellone è stato presentato ieri sera nel corso di una partecipata conferenza stampa nella sala delle adunanze del palazzo municipale. Assente giustificato il direttore artistico Carmelo Scarfò, ha aperto i lavori la sindaca Mariateresa Fragomeni che ha detto che «abbiamo superato l’indecisione iniziale quando abbiamo realizzato che si tratta di un cartellone quasi a costo zero per il Comune, anche grazie ai contributi pervenuti da Regione e Città Metropolitana e allora ci siamo fatti trascinare volentieri dall’entusiasmo dei due Davide e dalla sinergia instaurata con le consulte, i commercianti e le associazioni, oltre ai dipendenti comunali, le forze dell’ordine e il vescovo Francesco Oliva. Siderno è ripartita – ha concluso – e vogliamo dare un volto attrattivo alla città»

Davide Ruso ha speso parole di elogio per le idee partorite «da sessanta associazioni e venti imprenditori cittadini», mentre il consigliere Lurasco ha parlato di «lavoro sinergico di tutte le anime della città. Non c’è stata un’associazione o impresa da noi contattata per presentare proposte che non abbia detto di sì. Anzi – ha proseguito – stiamo organizzando altri eventi non presenti nel programma, come il Babbo Natale in Vespa alla casa di riposo “Sant’Antonio”, la carovana della prevenzione di Komen Italia che combatte i tumori al seno che sarà a Siderno giorno 19 con 4 unità mobili, grazie all’interessamento della dottoressa Emmida Multari. In molti giorni – ha aggiunto Lurasco – ci saranno più eventi in contemporanea come il 12, quando al Palasport ci saranno quattro campioni italiani paralimpici all’evento “Tutti gli alberi sono uguali” organizzato dall’Aida mentre a Winterland gli artificieri della Questura di Reggio Calabria terranno un incontro con gli studenti sui rischi dall’uso improprio dei botti di Capodanno». Tra i principali eventi del cartellone, oltre ai concerti di Rocco Hunt il 19 dicembre e dei Boomdabash il 23 è prevista la celebrazione della messa a Winterland da parte del vescovo Oliva con cena e tombolata per fare sentire meno soli alcuni nostri anziani concittadini e il teatrino delle ombre. Si tratta – ha concluso – di un piccolo saggio dell’intero cartellone che prevede ogni giorno 5-6 eventi a cominiciare dal mattino per finire a tarda sera. Nessun aspetto è stato trascurato». Stasera alle 19 l’inaugurazione ufficiale con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Vittorio Veneto e delle luminarie artistiche, col coro delle voci bianche.