SIDERNO “Gli Auguri di Buon Anno dalla compagine di centro-destra e del candidato a Sindaco prof Domenico Barranca”

R. & P.

Carissimi Concittadini

,nonostante tutto e’ trascorso un altro anno della vita di ognuno di noi, le vicissitudini che purtroppo tutti noi conosciamo hanno cambiato il modo di vivere, di pensare, di essere.La storia un giorno ricordera’ quest’anno che potremmo definirlo “maledetto”, tanti non ce l’hanno fatta, li porteremo sempre nel nostro pensiero e continueremo il nostro percorso con il desiderio di poter offrire tutto il possibile alla nostra Comunita’ e con l’auspicio di superare tutti i limiti e le difficolta’.Il nostro augurio e’ quello di poter raggiungere gli obbiettivi capaci a migliorare la qualita’ della vita della nostra collettivita’. I problemi che scontano le comunita’ e soprattutto quella Sidernese sono atavici e molteplici e vanno da una richiesta di una sanita’ migliore, alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano della Citta’.

Le motivazioni che hanno portato ad un degrado che nel tempo si e’ sempre piu’ appalesato, sono da ricercare oltre che da congiunture economiche nazionali, anche dalla cattiva gestione della res pubblica degli ultimi anni, ma senza voler entrare nel merito delle necessitudini e delle responsabilita’ occorre guardare avanti con un occhio di positivita’, impostando un programma concreto e lungimirante capace di portare fuori dalle secche la nostra collettivita’. Un progetto nuovo con obbiettivi trasparenti attuato da soggetti che hanno a cuore il futuro di Siderno.

Per far diventare realta’ la nostra ambizione occorre un altro elemento fondamentale: la collaborazione di tutti, la cooperazione e il senso dell’unione della collettività. Noi ce la metteremo tutta innervando un’azione concreta e risolutiva preceduta da una fase di ascolto tesa ad aiutare e risolvere le problematiche e le sofferenze evidenti di tante famiglie bisognose, che soprattutto in questo 2020 ne hanno risentito. La nostra coalizione, in questo frangente ha fatto il possibile per lenire le gravi emergenze, con svariati interventi, anche sensibilizzando le istituzioni e le varie associazioni.Un pensiero ed una particolare attenzione a tutte le attivita’ commerciali, alle imprese, ai lavoratori anche precari, ai giovani ed inoccupati.

NOI SAREMO SEMPRE AL VOSTRO FIANCO.

Ai nostri concittadini non promettiamo programmi fantasiosi o irrealizzabili, ma il nostro impegno concreto e costante partendo dalle piccole cose per arrivare ai grandi risultati. La nostra compagine costituita per lo piu’ da giovani volenterosi e desiderosi di spendersi per la propria comunita’ affiancati da persone di esperienza che hanno deciso di scendere in campo col desiderio di costruire un futuro migliore per tutti, augura un futuro migliore e un nuovo anno prospero di salute e serenita’.