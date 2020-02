Siderno, Gioventu’ Nazionale interviene su incendio in piazza Portoslavo

L’episodio verificatosi questa mattina in Piazza Portosalvo, che noi di Gioventù Nazionale Siderno condanniamo fermamente, ha portato alla ribalta l’immagine di un intero Paese che ancora una volta è finito agli onori della cronaca. L’incendio verificatosi ad uno dei chioschetti, le cui cause stando ai rilievi emersi dai primi accertamenti dell’indagine in corso sembrano essere di origine dolosa, avrebbe potuto avere un finale più triste e spiacevole di quello attuale. Sempre secondo le prime indiscrezioni fornite dagli organi di stampa, sembrerebbe che il chiosco in questione fosse utilizzato da qualche clochard come rifugio abituale per passare la notte. Se la situazione scatenante venisse confermata, oltre all’evidenza del fatto increscioso, ci ritroveremo dinanzi ad una problematica di ambito sociale che andrebbe ad interessare direttamente i commissari prefettizi e l’ambito sociale di zona. Ci auguriamo che gli organi preposti si interessino vivamente di questa vicenda, al fine di riportare tra i primi punti dell’agenda socio-politica una problematica finora evidentemente ignorata. Auspichiamo che un intervento sinergico e strutturato, porti alla creazione di percorsi di inclusione sociale che mirino ad essere un aiuto concreto, restituendo dignità a tutte quelle persone che attualmente vivono in condizioni precarie e di disagio. Un doveroso ringraziamento va alle forze dell’ordine e in particolare ai vigili del fuoco per la loro prontezza d’intervento. A loro auguriamo buon lavoro, nella speranza che al più presto venga fatta luce sull’intera vicenda.

Siderno, 13/02/2020

Gioventù Nazionale Siderno

