SIDERNO Gioventù Nazionale chiede la chiusura delle scuole per prevenire i contagi da Covid19

Come Circolo di GIOVENTÙ NAZIONALE di SIDERNO siamo allarmati per la situazione in cui versa la comunità scolastica del nostro Comune. La triade commissariale sta esponendo gli studenti, le loro famiglie, il corpo docenti ed il personale Ata ad un grave rischio di contagio Covid-19. A nulla sono serviti gli appelli di genitori ed insegnanti, a cui i Commissari non si sono degnati di rispondere ne hanno preso un provvedimento adeguato volto alla sospensione dell’attività didattica in presenza, come indicato dal DIPARTIMENTO di PREVENZIONE dell’ASP di REGGIO CALABRIA, che, a causa di comprovate e determinate situazioni sanitarie, consigliava la proroga della sospensione della stessa. Tali indicazioni sono state accolte da tutti i Sindaci della Locride, rimanendo Siderno l’unica cittadina ad averle ignorate. È, inoltre, necessario considerare l’assoluta mancanza di strutture Covid-19 nella Locride e che Siderno conta il più alto numero di contagi nella zona. Con la speranza che i Commissari del Comune di Siderno vogliano provvedere all’immediata chiusura delle scuole come indicato dal egregio Dottor MAMMÌ, considerando che il diritto allo studio è primario ma da non anteporre all’inviolabile diritto alla salute.

Antonio Cosimo Pio TRIMBOLI, Segretario del Circolo di GIOVENTÙ NAZIONALE di SIDERNO.