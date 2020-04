SIDERNO Forza Italia chiede ai cittadini la sanificazione del territorio comunale

R. & P.

“FORZA ITALIA” – Coordinamento di Siderno.

Riteniamo opportuno, allo scopo di ridurre i rischi di una eventuale diffusione del contagio da COVID19 e tutelare nel miglior modo la salute dei cittadini, sollecitare questa amministrazione prefettizia affinché si faccia carico di effettuare, in tempi rapidi, una operazione di pulizia e sanificazione del territorio comunale. La sanificazione è un intervento che mira ad eliminare alla base qualsiasi batterio o agente contaminante che con le normali pulizie non possono essere rimossi. Allo stato attuale, ogni azione volta a riportare entro i normali standard di igiene gli spazi comuni e le strade cittadine, ci sembra un atto doveroso nei confronti della nostra comunità. Confidiamo, pertanto, che questa commissione prefettizia si adoperi, con urgenza, per disporre i necessari interventi sul territorio cittadino.