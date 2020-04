SIDERNO Forza Italia attacca i Commissari: «Sbagliato chiedere adesso il pagamento dei tributi comunali. Si sospendano»

R. & P.

Nonostante nessuno si stupisca più della totale insensibilità dei funzionari prefettizi nei confronti della nostra comunità, ciò che sta avvenendo a Siderno, proprio in queste ore, ci lascia attoniti, arrabbiati e profondamente delusi. Mentre il Governo centrale tenta di mitigare, seppur con risultati del tutto insoddisfacenti, gli effetti devastanti che l’epidemia da COVID19 sta avendo sulla salute e sull’economia del Paese, l’Ente comunale, attraverso il suo ufficio tributi, invia ai cittadini sidernesi le fatture relative al “Servizio idrico integrato per l’anno 2019” invitando l’utenza, proprio in questo frangente così difficile, al versamento delle somme richieste. Ci corre l’obbligo di precisare che queste fatture (datate24/02/2020 e spedite ai cittadini in questi giorni, quindi in piena fase di emergenza) riguardano un consumo di acqua “stimato” (pertanto non reale) relativo al periodo 01/01/2019 – 30/09/2019. Perché i nostri solerti amministratori, compiendo un gesto di elementare buon senso, non hanno pensato di posticipare ad altra data l’invio del tributo, alleggerendo la comunità da questo ulteriore fardello? Nella nostra città succede anche questo; mentre la nazione si dibatte in una situazione di emergenza economico-sanitaria senza precedenti, la gestione Commissariale alla guida del nostro Comune pensa esclusivamente a complicare la vita dei cittadini, peraltro già fortemente preoccupati per le evidenti carenze di una offerta sanitaria inadeguata e per la crisi economica dovuta alla paralisi totale del locale mondo del lavoro. Le amministrazioni di Reggio, Cosenza, Crotone e di tanti altri comuni calabresi, in questo frangente, hanno tempestivamente disposto la sospensione della riscossione dei tributi al fine di non aggravare ulteriormente la drammatica situazione economica in atto; a Siderno, invece, si è pensato bene, in spregio ai più elementari principi di solidarietà, di marcare ancora di più la distanza che intercorre tra i cittadini e l’amministrazione ponendo in atto un comportamento freddo e distaccato che stride profondamente con i proclami fatti a mezzo stampa e sui social circa la volontà di aiutare la popolazione. Per noi le parole contano poco, per noi contano i fatti e i fatti dicono che la triade commissariale sta dimostrando di essere lontana anni luce dai problemi e dai bisogni della comunità sidernese. Con la forza che ci viene dal buon senso e dallo spirito di aiuto e sostegno nei confronti della collettività, chiediamo che la Commissione Straordinaria intervenga subito per sospendere la riscossione dei tributi, evitando così, che una situazione già estremamente difficile, diventi insostenibile. Come amministratori vi chiediamo di avere il coraggio di rimediare, vi chiediamo di essere presenti, vi chiediamo di guardare in faccia la nostra città; è quello che dovete a tutti i cittadini di Siderno.

FORZA ITALIA – SIDERNO