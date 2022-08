SIDERNO Finanziati coi proventi delle multe i nuovi stalli per moto

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Sono state finanziate coi fondi derivanti dalla ripartizione delle sanzioni amministrative le nuove 13 aree di sosta riservate a motocicli e ciclomotori installate a Siderno da un paio di settimane. Una novità fortemente voluta dalla comandante facente funzioni della Polizia Municipale Angela Pascuzzi e convintamente condivisa dall’amministrazione comunale.

“La necessità – commenta Angela Pascuzzi – è nata dall’esigenza di evitare la circolazione e conseguente sosta dei veicoli a due ruote sul marciapiede e quindi rendere più sicura la circolazione pedonale. Inoltre, la posa delle piastre sull’asfalto ha eliminato anche ‘l’alibi’ dell’asfalto reso instabile dalle alte temperature, da molti addotto come causa di caduta del veicolo con le ovvie conseguenze, che in passato faceva tollerare agli addetti ai lavori le soste irregolari”.

Dunque, piastre a salvaguardia dell’equilibrio dei motocicli (e dell’integrità dell’asfalto) e adeguata segnaletica orizzontale corredata dall’ordinanza che rende sanzionabili sia gli “irriducibili” del marciapiede che le auto che invaderanno gli stalli.

Una novità particolarmente apprezzata dai cittadini, come si coglie dai commenti in giro per la città e sui social network.