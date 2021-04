SIDERNO Figliomeni confermato presidente della Consulta Giovanile

R. & P.

Continuano le attività dei ragazzi della consulta giovanile di Siderno nonostante il periodo difficile e l’impossibilità di organizzare dei grandi eventi, che siano sportivi, culturali o ambientali.

Un punto fondamentale in questo 2021 erano le elezioni interne dei soci iscritti per eleggere il nuovo direttivo che andrà ad operare in sinergia con il comune per i prossimi due anni; dopo vari slittamenti a causa appunto delle restrizioni dovute al Covid , finalmente venerdì scorso 16 aprile, in formato web e su piattaforma online, i membri hanno proceduto alle elezioni delle nuove cariche.

C’era tanta attesa attorno a queste elezioni, che purtroppo sono state ritardate un paio di mesi, nella speranza di poterle fare di presenza, ma così non è stato quindi, adeguandosi ai tempi, si è proceduto in formato web con la famosa piattaforma online meet, e c’è da dire che nonostante il nuovo modo di confrontarsi e di votare, è stato un successo.

Presenti, seppur online, numerosi membri iscritti aventi diritto di voto e bisogna anche dire che come sempre tra tutti i ragazzi c’è stata una grande sintonia e fiducia gli uni negli altri, al fine di raggiungere gli obiettivi comuni preposti fin dalla nascita della consulta giovanile ; quindi senza dualismi vari per ricoprire le cariche interessate alle elezioni, ad unanimità e senza nessun voto contrario, per l’importante carica di presidente è stato rieletto Fabrizio Figliomeni, che si appresta a ricoprire questo incarico per il secondo mandato consecutivo.

Novità invece per le altre cariche: vice presidente eletto Matteo Varacalli, segretario Alessandro Archinà, per la carica di tesoriere eletto Amos Ferraro, il nuovo responsabile per le commissioni di lavoro sarà invece Giuseppe Macrì; aggiunte altre due importanti figure al direttivo, quella del social manager e quella di addetto stampa, la prima sarà ricoperta da Giovanni Belligerante, mentre per la seconda sarà sempre il segretario ad occuparsene.Grande soddisfazione generale tra tutti i membri dell’assemblea che finalmente hanno un nuovo direttivo con cui confrontarsi, avanzare proposte, idee e progetti per i giovani, e non solo, di Siderno.

Di seguito le parole del presidente rieletto :”ringrazio tutti i membri dell’assemblea per la fiducia datami ancora una volta , vuol dire che in questi anni qualcosa di buono si è fatto per i giovani e per Siderno; sono onorato di poter continuare a rappresentare la consulta giovanile, che è e dev’essere sempre la voce delle idee dei ragazzi, per poter costruire tutti insieme una società migliore, per andare ad organizzare quelle attività che coinvolgono un po’ tutti i sidernesi e contribuire a rendere la nostra città più bella e più viva.

Purtroppo al giorno d’oggi è sempre più difficile coinvolgere i giovani, troppo distratti dai social e poco interessati alle sorti del proprio paese, credo che ognuno debba guardarsi un po’ dentro di se e tirar fuori quel senso di appartenenza per poter contribuire, in un qualsiasi modo a rendersi utile per la nostra comunità.

Ricordo che la Consulta Giovanile di Siderno è aperta a tutti i giovani che vogliono dar voce alle proprie idee e ai propri progetti, nessuno ha degli interessi personali o ci guadagna qualcosa in termini economici, ma di sicuro rendersi utile alla propria città può dare davvero delle grandi soddisfazioni.

Spero che questo brutto periodo passi e che si possa tornare ad organizzare tante belle manifestazioni culturali o ambientali, che di certo contribuiranno a ravvivare Siderno.

Sono contento per gli altri ragazzi eletti nel direttivo, sono dei giovani davvero in gamba e che davvero hanno a cuore le sorti della nostra città e sono convinto che tutti insieme faremo un grande lavoro per avvicinare sempre più giovani e soprattutto dare una mano alla rinascita della nostra Siderno.” Ufficio stampa

Consulta Giovanile di Siderno