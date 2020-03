SIDERNO Emergenza Covid-19, i Commissari vietano le passeggiate sul lungomare e l’uso delle panchine in tutta la città

di Gianluca Albanese

SIDERNO – La Commissione Straordinaria al vertice del Comune di Siderno, con ordinanza numero 15 dello scorso 20 marzo, in ottemperanza a quanto disposto dalla Presidente Santelli nella notte tra venerdì e sabato in considerazione che «Dai controlli effettuati, risulta che, nonostante i divieti, diversi soggetti violano le predette disposizioni, con particolare riferimento alle aree frequentate maggiormente dal pubblico passeggio», ha disposto il divieto, fino al prossimo 3 aprile (e salvo diverse disposizioni) il divieto di passeggio sul lungomare cittadino, nelle aree pertinenti, nella spiaggia e nell’arenile all’interno del territorio comunale. Inoltre, non è consentito sedersi sulle panchine, sedili o sedute comunque denominate poste in luoghi pubblici o aperti al pubblico.