SIDERNO Elezioni rinviate al 2021, L’appello di Gentile: “Ripartiamo da noi stessi e dalla nostra storia”

di Francesco Gentile

Egregio Direttore,la notizia sul nuovo rinvio delle elezioni e del conseguente spostamento in avanti del ritorno alla democrazia per la nostra amata Siderno a causa del covid 19 che si è aggiunto come pioggia sul bagnato su un popolo che oggi è con il fango sino al colo(anche per colpa di chi il fango lo utilizza per affossare il prossimo), inizialmente da cittadini non poteva che lasciarci nuovamente spiazzati. Sembra proprio che dal 2011 sulla politica cittadina e sulla Città intera sia caduta una vera e propria maledizione, continui (ed a mio modestissimo avviso esagerati) scioglimenti per mafia, la morte o la latitanza voluta o forzata di molti partiti politici dalla cittadina più popolosa della Locride, l’allontanamento da parte della gente comune dalla politica cittadina. Ad oggi molti giovani ed in particolare moltissimi professionisti non scendono più in campo per contribuire alla crescita della città per paura di andare a far parte di un’amministrazione destinata statisticamente a subire quell’insulto chiamato “scioglimento per infiltrazioni mafiose” e di essere etichettato (dai giustizialisti a convenienza e di turno) per sempre come “responsabile o complice” di tale e grave atto, che come una scure da ormai un decennio si abbatte puntualmente sulla città. Onestamente guardando quel che resta di un sogno chiamato Siderno di sera dal balcone di casa ci sarebbe veramente da arrendersi, rimanere a terra e non tentare di rialzarsi tanto come dicono in molti “da noi non cambierà mai nulla” forse aggiungerei io . In quegli attimi a notte fonda quasi ti stai per convincere che alla fine dei conti forse, anzi molto probabilmente il partito dei “Pessimisti Cronici Uniti” abbia ragione . Poi però il tuo passato nel bene o nel male viene sempre a bussarti alla porta ed a metterti alla prova. Quasi per caso apri facebook (che quando non viene utilizzato per offendere o denigrare il prossimo è un gran bel strumento) e sorridendo da solo come un pazzo ti rendi conto che oggi ricorre non solo per Siderno ma per tutto il Paese un avvenimento che per vent’anni ha vestito la gente con la camicia nera. Il 28 Ottobre di 98 anni fa in Italia veniva mortalmente ferita la democrazia “grazie” alla marcia su Roma, questo dato e in particolare questa data da cittadino ancor prima che da appassionato di storia non può che farti riflettere, quindi pensi e ti ritornano in mente i racconti degli anziani della tua contrada quegli anziani che da giovani “quando c’era LVI” hanno vissuto: la fame, le tasse, la repressione, la guerra con le scarpe di cartone, l’8 settembre e il risveglio, la lotta per restituire a noi giovani generazioni un Paese nato libero e caduto per un ventennio nel baratro del populismo più estremo. In quell’istante ti ricordi che la chiave di tutto è la lotta per la libertà, questa lotta per noi Sidernesi ha radici lontane, lontane 173 anni iniziate da un nostro illustre concittadino che in molti me compreso nelle scorse settimane abbiamo menzionato tanto, Michele Bello, il cui esempio quasi in segno di continuità è stato seguito nel 1943 da tanti altri giovani sidernesi che pur di non vendersi al miglior offerente in cambio di “incarichi” hanno lottato fino alla fine nel Regio Esercito, mal equipaggiato e tenuto il vita solo dal coraggio dei suoi componenti che facendosi fucilare a Cefalonia, deportare in Germania o unendosi alla bande partigiane hanno sacrificato la loro vita o sofferto anche per noi giovani contemporanei. Queste sono azioni che dovrebbero far riflettere tutti e dovrebbero instillare nella gente i valori della solidarietà infondendo al contempo la voglia e la tenacia di combattere giorno dopo giorno sia per costruire il futuro che per onorare il passato. Scoraggiarsi solo perché la democrazia è stata rinviata di qualche mese è patetico, irrispettoso e non è un comportamento da Italiani ancor prima che da sidernesi, si è vero siamo caduti in basso, siamo caduti di nuovo, siamo caduti ancora una volta, siamo caduti quando vedevamo il traguardo vicino e ne sentivamo il profumo. Adesso abbiamo due strade percorribili l’autocommiserazione fino a data da destinarsi, oppure quella più bella ed entusiasmante dimostrare a noi stessi di essere all’altezza dei nostri avi, considerando che anche grazie al loro sacrificio la cosa più grave che oggi può accaderci è essere attaccati sui social per una parola mal pronunciata, oppure a convenienza, in questo secondo caso dipende se sei “alleato” o “antagonista” di chi attaccandoti è l’emblema stesso della Democrazia (strumento portato 3.000 anni fa nelle nostre zone dai nostri padri greci) perché grazie al sacrificio “altrui” oggi nel rispetto delle leggi e del prossimo ognuno può liberamente esprimere le sue idee ed il suo essere. Per quello che riguarda Siderno, la nostra Siderno se ci guardiamo indietro penso che abbiamo superato momenti molto peggiori, adesso magari rileggendo la nostra storia prendiamoci tutti un po’ di tempo e decidiamo cosa fare. Spero infine che tutte quelle persone che avevano deciso di scendere in campo per disegnare (ognuno a seconda delle sue idee e valori) la Siderno del domani non si scoraggino, anche perché non avendo nessuno che ti costringe ad andare in Russia con le scarpe di cartone o ti fucila in una fredda mattina di un 2 ottobre in un cortile bollandoti come “nemico del popolo” non ne vale la pena. E ancor di più spero in cuor mio che questi mesi portino consiglio a chi nauseato non dalla politica ma da un modo di fare politica aveva a malincuore deciso di starsene in un angolo attendendo tempi migliori, tempi che se noi come popolo non iniziamo a dettare da subito molto probabilmente non arriveranno mai, perché si sta seriamente rischiando di dare spazio , molto spazio a chi tende a screditare il prossimo invece che ti tentare un confronto democratico, basato sulla diversità di vedute e di valori, il tutto per trovare una via che ci porti verso il futuro sereno e di comune crescita , via che oggi a causa di nebbie e foschie umane e sociali stiamo tentando di raggiungere a tentativi. Anche questa strada in passato è stata percorsa con successo in contesti molto più complessi di quanto possa sembrare oggi la nostra Siderno. Grazie ad un modo di pensare democratico si è fatta nascere l’Europa nella quale oggi dopo secoli di guerre morte e distruzione viviamo in pace per garantire la crescita è stata fatta l’Europa dei popoli allo stresso modo in cui noi a nostra volta oggi abbiamo l’obbligo storico, umano e civico di consegnare alle generazioni future la Siderno del futuro la Siderno della gente, ce la possiamo fare, forse…