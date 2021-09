di Gianluca Albanese

SIDERNO – Sono state presentate le liste in lizza alle elezioni comunali di Siderno del 3 e 4 ottobre prossimi.

I primi a comunicare l’avvenuto deposito della lista sono stati i Comunisti Uniti per Siderno, che candidano a sindaco l’ex capogruppo di “Siderno Libera” in consiglio comunale Antonio Sgambelluri.

Di seguito i candidati consiglieri:

TRIPODI Michelangelo

FASCI’ Lorenzo

ALBANESE Elsa

ALBANESE Ivan

BRUZZESE Leonora

COLUCCIO Penelope Corinne

ALFARANO Maria Teresa

DOMASKKO Bozena Stefania

FEMIA Rosanna

MARTINO Carlo

MAZZEI Cosimo

PEZZANO Rosa Alba

SALERNO Vanessa

SANCI Kristian

TACCONE Antonio

SGAMBELLURI Cosimo.

Come è facile notare, la lista è capeggiata dall’ex assessore regionale all’Urbanistica Michelangelo Tripodi. Numero due lo storico dirigente provinciale del Pci Lorenzo Fascì.

—————————————————————————-

Il Centrodestra che candida a sindaco l’ex vicesindaco Domenico Barranca ha presentato cinque liste, comunicate alla stampa insieme a una nota preliminare che pubblichiamo integralmente.

“Al nastro di partenza la coalizione civica di centrodestra con candidato a Sindaco il Prof Domenico Barranca, supportato da ben 5 liste espressione di tutte le categorie della società civile e con un “esercito” di giovani animati da un forte entusiasmo che hanno inteso scendere in campo personalmente per dare il proprio contributo al progetto , per il rilancio della Città e per dare la giusta dignità al nostro territorio , ormai da tempo vituperato e penalizzato.

L’azione amministrativa sarà condotta sui punti cardine del programma , tra i quali la netta opposizione alla realizzazione dell’ampliamento dell’impianto TMB ritenuto pericoloso e nocivo per la salute dei cittadini poiché ubicato in un sito non idoneo , la necessaria riorganizzazione della macchina amministrativa con l’utilizzo di tutti i canali digitali per velocizzare le varie pratiche e dare risposte immediate ai cittadini .

Particolare attenzione sarà data alle fasce più deboli della popolazione sempre nel rispetto delle regole e della legalità. Sono questi alcuni dei punti del concreto programma della coalizione, la quale si impegnerà quotidianamente all’ascolto e alla risoluzione dei problemi della cittadinanza .

Siamo fiduciosi nel giudizio e stima dei nostri concittadini , forti del nostro continuo rapporto e che sicuramente ci daranno un grande riscontro per poter essere sempre utili e disponibili ai vari problemi di tutta la cittadinanza .

Di seguito le cinque liste complete , secondo le vigenti normative , completate con 81 certificati rilasciati dal Ministero della Giustizia – Casellario Giudiziale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di Locri.

“BARRANCA SINDACO – La nostra missione”

CACCAMO Aldo

CATALANO Domenico

COLUCCIO Emanuela

FIMOGNARI Giuseppe

LEONE Carlo

MACRI’ Natalia

MARTE Giuseppe

MISSERIANNI Marika

RICEVUTO Tiziana

ROMEO Marilena

TEDESCO Fabrizio

TEDESCO Giorgia

TERRIOTI Daniele

TRIMBOLI Antonio Cosimo Pio

TRIPODI Carmelo

VELARDO Stefania.

“SIDERNO NEL CUORE – BARRANCA SINDACO”

ALBANESE Giovanni

ALVARO Tiziana

BARRANCA Rosa

BARRESI Annarita

CARUSO Nicola

CELIA Loredana

FALZONE Fabio

FIMOGNARI Fortunato

GLIOZZI Francesco

IERACI Rosy

MACRI’ Silvia

PINTAUDI Carmelo

RESTAGNO Domenico

ROMEO Salvatore

SGAMBELLURI Antonio

VANO Valeria

“LA DESTRA – SIDERNO”

ALESSI Salvatore

ARDESIA Maria

AUDINO Simone

BARBI Gabriella

CATALANO Salvatore

D’AGOSTINO Simone

DI LEO Pietro

GALEA Teresa

MARANDO Gaetano

MUIA’ Graziella

OPPEDISANO Emanuela

ORFEO Giuseppe S.

RODI Francesca

TORRIERI Carmenina

VILLEMARI Davide

VITALE Michelangelo

“CITTADINI DI SIDERNO”

CARABETTA Francesco

DE LEO Cosimo

DE PIETRO Patrizia

FEMIA Matteo

LEMMA Milena

MACRI’ Nicola

MARTELLI Nadia

MINNELLA Antonio

PANETTA Alessandro

PASQUALINO Andrea

PETROLO Daniela

PONENTE Rosa

ROMEO Vincenzo

SELVAFIORITA Martina

TARZIA Italo G.

TRIMBOLI Rosa Maria

“PROGETTO SIDERNO – BARRANCA SINDACO”

AGOSTINO Giuseppe

BEVILACQUA Simona

CAPOGRECO Francesco

CAPOGRECO Luisa

CATALDO Giuseppe

CERAVOLO Michelangelo

CRUPI Miriam

DE GIORGIO Caterina

ERRIGO Salvatore

MARZANO Maria

PANETTA Luciano

ROMEO Giulietta

ROMEO Marco

SPATARA Teresa

SPIRLI’ Vincenzo

URSINO Gessica

—————————————————————————-

SIDERNO 2030 – ARCHINA’ SINDACO

ALBANESE Paola

ARCHINA’ Milena

BOLOGNINO Carlotta

BONAVITA Lorenza

CORDI’ Emilia

DE BERIS Ida Giuseppina

DIANO Massimo

DICHIERA Carmen

FERRERI Daniela

FIORENZA Cosimo Antonio

GERASOLO Vincenzo

PAGANO Giuseppe

ROMEO Vincenzo

SAFFIOTI Giovanni

SGAMBELLURI Carlo

SORACE Domenico.

Candidato a sindaco Antonio Cutugno

“NOI PER SIDERNO”

FLAMINGO Emiliana

RISPOLI Roberto

AUDINO Mariapaola

FUDA Maurizio

GAUDIO Concetta

ORIGLIA Pietro

CINANNI Verdiana

GUTTA’ Giuseppe

MACRI’ Angelo Francesco

FRAGOMENI Sara

IERACI Andrea

LOMBARDO Antonio

TRIMBOLI Daniele

SGAMBELLURI Cosimo

VARONE Maria Teresa

“CORRIAMO INSIEME”

FIMOGNARI Valeria

PAPA Domenico

TROPIANO Giulia

NOCITRA Antonino

GARREFFA Caterina

CIRILLO Cosimo

TROPEANO Emanuela

BARBIERI Domenico

PICCOLO Federica

GELONESE Michelina

URSINO Silvana

ROMEO Maria Immacolata

——————————————————————————————

Candidato a sindaco Mariateresa Fragomeni

PARTITO DEMOCRATICO

MASSARA Giuseppina (detta Giusy)

ALBANESE Salvatore Guerino

FELICITA’ Anna Maria

ARCHINA’ Alessandro

FLOCCARI Maria Teresa

CANTURI Francesco

GARGANO Beatrice

FUDA Carlo

LUCIANO Vittoria

LURASCO Davide

PAGNOTTA Marinella

PELLEGRINO Salvatore

PIETROBURGO Myriam

SCARFO’ Carmelo Giovanni

RULLO Laura

TRICHILO Cosimo

“RIPARTIAMO DA SIDERNO”

ALBANESE Vincenzo

BIZZANTINI Martina

DIANO Tommaso

BRANCATI Maria Elvira

FIGLIOMENI Fabrizio Antonio

CURCIARELLO Silvia

MARCOVECCHIO Roberto Mario

CUSATO Claudia

MISURACA Massimo

DIANO Iolanda Libera

PANETTA Domenico

LOPRESTI Francesca

ROMEO Piergiorgio

MINNITI Nadia

VARACALLI Matteo Domenico

SGRO’ Maria.

P.S.: AVVISO

A partire dalle 12,01 di oggi e per tutto il periodo pre-elettorale, questa testata non pubblicherà alcuna singola nota inviata da candidati, partiti e movimenti che concorrono all’elezione dei consigli comunali e di quello regionale.

Tutto ciò per il pieno e incondizionato rispetto delle norme della par condicio, in ossequio alle quali questa redazione pubblicherà solo degli articoli riepilogativi in cui si darà spazio a tutte le coalizioni e non, appunto, singoli comunicati stampa.