SIDERNO Effettuata potatura straordinaria di alberi in via Matteotti, del Progresso e Gramsci

SIDERNO Effettuata potatura straordinaria di alberi in via Matteotti, del Progresso e...

R. & P.

L’Amministrazione Comunale di Siderno, su iniziativa dell’assessore alla Manutenzione, Carlo Fuda, nell’ottica della sicurezza stradale e del decoro urbano, ha avviato e concluso una potatura straordinaria degli alberi presenti sul territorio comunale e, in particolare, di via Matteotti, via del Progresso e via Gramsci.



Nel dettaglio, sono stati potati i rami delle piante di oleandro che invadevano gran parte dei marciapiedi e della carreggiata stradale e che, di conseguenza, coprivano i lampioni ivi presenti, limitavano la visibilità nelle aree sottostanti ai medesimi, creavano un grave pericolo per la pubblica incolumità dei pedoni e disturbavano la circolazione dei veicoli.