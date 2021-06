SIDERNO Effetto “Bandiera Blu”: navetta per il borgo antico e riapertura dei...

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Un servizio navetta che condurrà i visitatori a Siderno Superiore dalla Marina e viceversa; e la prossima apertura degli storici palazzo De Mojà e palazzo Falletti di Siderno Superiore.

Sono le due principali novità annunciate dalla Commissione Straordinaria nel corso della cerimonia d’inaugurazione della Bandiera Blu Fee (la seconda consecutiva), tenutasi nel tardo pomeriggio di ieri nella villa comunale di Siderno.

Alla presenza di autorità civili, religiose e militari, la Bandiera è stata issata nei pressi del monumento al Marinaio intorno alle 19.

Quindi, sul palco della villa comunale è iniziata la vera e propria manifestazione, condotta dalla Commissaria Straordinaria Maria Stefania Caracciolo.

Tra il pubblico, oltre al Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani, al Vescovo della diocesi di Locri-Gerace Mons. Francesco OIiva, al Sindaco della Città metropolitana Giuseppe Falcomatà, al Procuratore Luigi D’Alessio, c’erano, tra gli altri, il consigliere regionale Giacomo Crinò, il capo struttura del consigliere regionale Raffaele Sainato Anna Sofia, il Presidente del GAL Locride Francesco Macrì, il candidato consigliere regionale Ettore Lacopo, i candidati sindaci Stefano Archinà e Mariateresa Fragomeni, la presidente della pro loco Antonella Scabellone, il presidente del comitato pro piazza Cavone Aldo Caccamo e molti esponenti del mondo associativo cittadino.

Dopo la proiezione di un breve video, la Commissaria Caracciolo ha spiegato che “La Bandiera Blu certifica la qualità di eccellenza delle acque di balneazione come si può verificare facilmente sul sito del Ministero della Salute. Tale qualità – ha proseguito – è assicurata dal nostro impianto di depurazione. Poi abbiamo tutta una serie di servizi ricettivi necessari e organizziamo, grazie alle associazioni della Consulta cittadina diverse iniziative di sensibilizzazione ambientale”.

Il vescovo Oliva ha invitato i cittadini presenti ad apprezzare la bellezza di cui è dotata la città, mentre il Prefetto Mariani ha detto che “So quanto sia difficile arrivare a questo obiettivo che è un successo di tutta la città e non solo della Commissione Straordinaria, utile a un modello di sviluppo basato sull’ambiente”.

Il sindaco Falcomatà ha detto che “La Città Metropolitana non è la sommatoria di 97 comuni ma vuole sviluppare un sentimento di comunità metropolitana. Ecco perché la Bandiera Blu di Siderno e Roccella è motivo di orgoglio per tutta la Città Metropolitana”.

E se l’ingegner Lorenzo Surace ha spiegato i lunghi e complessi passaggi dell’iter necessario all’ottenimento del prestigioso riconoscimento Fee, la Commissaria Caracciolo ha preannunciato l’imminente partenza del servizio navetta per collegare Siderno a Siderno Superiore e l’affidamento in convenzione degli storici palazzi Falletti e De Mojà all’associazione “Pajsi meu ti vogghiu beni” che curerà la pulizia dei locali prima di aprirli ai visitatori.

Tra i rappresentanti delle associazioni chiamati dalla Commissione Straordinaria a intervenire, proprio il presidente di “Pajsi meu ti vogghiu beni” Claudio Figliomeni, il presidente della Consulta Giovanile Cittadina Fabrizio Figliomeni, il presidente delle Guardie zoofile ambientali Dominic Polito, e il presidente dell’osservatorio ambientale “Diritto per la vita” Arturo Rocca.

Per quanto riguarda l’intera Consulta Cittadina delle Associazioni è intervenuta la presidente Ersilia Multari, che ha ricordato come “Fin dal loro insediamento i Commissari Straordinari chiesero la collaborazione delle associazioni cittadine e questo risultato è il frutto della nostra capacità di fare rete. Ripartiamo dalla Bandiera Blu e dalla cura del verde – ha detto – per rendere la nostra città sempre più accogliente”.

Prima della conclusione, è stata invitata a intervenire la presidente de “I Girasoli della Locride” Irma Circosta, che ha fatto proiettare un video in cui tanti giovani diversamente abili del nostro comprensorio sono stati coinvolti in una staffetta che ha toccato le principali città della Riviera dei Gelsomini”.

A breve un ricco servizio video e la photogallery dell’evento a cura del nostro Enzo Lacopo.