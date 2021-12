SIDERNO Ecco il bando di concorso del “Presepe più bello”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO IL REGOLAMENTO PER PARTECIPARE AL CONCORSO IL PRESEPE PIU’ BELLO:

Art. 1

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti.

Art. 2

Il Concorso si svolgerà in due modalità: in presenza e online.

Possono partecipare:

1. Famiglie

2. Gruppi (adolescenti, cittadini, Associazioni, Istituti Scolastici e Religiosi, Chiese)

3. Singoli.

CATEGORIE DI GIUDIZIO

Sono previste 4 categorie:

1. Originalità: Chi avrà più fantasia? Metti in campo ogni tua capacità di innovazione e creatività per creare il presepe più fantasioso di tutti! Ovviamente nessun personaggio importante deve mancare!

2. Tradizione: Cura bene i dettagli, ricostruisci le case di una volta e le montagne nel modo più dettagliato possibile! Chi riuscirà a ricreare il paesaggio tradizionale più realistico?

3. Fatto a mano: Costruisci le tue statue, le case, la capanna con le tue mani e mostra a tutti la tua grande capacità!

4. Bambini: Cari bambini tocca a voi! Costruite il vostro presepe personale, fatto come volete voi, non deve essere perfetto, deve essere vostro! (Un disegno, dei peluches…etc. )

Art. 3

L’iscrizione al concorso si effettua entro il 23 Dicembre 2021 con le seguenti modalità:

– presso la sede della Pro Loco in Via Lungomare

– via e-mail all’indirizzo info@prolocosiderno.it

-per il solo concorso online si potrà mandare direttamente una foto alla pagina Facebook Giovani Pro Loco Siderno https://www.facebook.com/profile.php?id=100015347496695 o tramite whatsapp al n.3936547963

Art. 4

I presepi possono essere realizzati con qualsiasi materiale, stile e ambientazione (dipinti, fotografie, sculture artigianali):

-essere corredati da un eventuale impianto elettrico a norma.

Art. 5

I presepi che partecipano al concorso in presenza devono essere consegnati presso la Pro Loco entro le ore 18.30 del 23 Dicembre e rimarranno esposti fino al 6 gennaio presso La Galleria Tasso di Siderno. Per il concorso online bisognerà invece inviare una sola fotografia in formato JPEG che verrà caricata e pubblicata sulla piattaforma Facebook della Pro Loco Giovani Siderno.

Art. 6

La valutazione delle opere esposte verrà effettuata da una commissione qualificata. I presepi che partecipano al concorso online saranno invece valutati dai cittadini e vincerà quello che riceverà un maggior numero di like.

Per qualsiasi informazione contattare la Pro Loco Siderno al numero 0964 34 2689 oppure tramite e-mail info@prolocosiderno.it.

IL PRESIDENTE

ANTONELLA SCABELLONE